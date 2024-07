Džravni inspektorat objavio: Oprez, na ovom autu može doći do požara!

Podijeli :

Državni inspektorat upozorio je u četvrtak vozače automobila Taycan (Porsche) na problem koji može dovesti do požara.

U pitanju tip vozila Y1A (vozila proizvedena od 3. srpnja 2018. do 4. ožujka 2024. i od 21. listopada 2019. do 17. srpnja 2023.), a zemlja podrijetla je Njemačka.

Naime, kako se navodi na stranicama DIRH-a, u ovim vozilima postoji mogućnost mogućnost da se u određenim okolnostima može pojaviti kvar na baterijskim ćelijama u visokonaponskoj bateriji.

Ako do toga dođe, kratki spoj u modulima akumulatora tijekom životnog vijeka vozila ne može se isključiti. To bi moglo dovesti do toplinskih promjena, a zatim i do požara na vozilu.

Vlasnici vozila trebaju se obratiti trgovcu kod kojeg su kupili vozila, savjetuju iz DIRH-a.

