Dolazi li s rastom cijena energenata i novi val poskupljenja hrane i usluga? Ekonomist: Na tržištu postoji jedan veliki problem

Nosivo. Ne podnošljivo, ne prihvatljivo. Nego nosivo. Novokovanica je to premijera kojom je i danas pravdao smanjenje subvencija i rast cijena struje i plina. Nije umirila građane jer osim tog poskupljenja neki proizvođači i trgovci već govore o prelijevanju troška na kupce. Tu je i suša pa se najavljuje i rast cijena hrane. Premijer na to odmahuje rukom i kaže: Vlada je svoje učinila, svatko mora preuzeti svoj dio odgovornosti.

Od listopada plin, od studenog i struja – građane čekaju ukupno 10 posto veći računi režija. Premijeru se to ne čini zabrinjavajuće:

“Mi smatramo da je to povećanje nosivo, s obzirom na ukupni gospodarski rast, rast plaća, rast mirovina. To nije nešto što se ne može podnijeti.”

A slažu li se građani?

“Na njegovu plaću su sigurno nosiva, ali na našu plaću nisu.” “Moramo se složiti s njim, što ćemo, kad drugo ne možemo ništa. Što si možemo pomoći, to je to.”

Teško će si građani pomoći ako porast cijena energenata sa sobom povuče i poskupljenja, hrana i usluga.

Često se to radi uz opravdanje da drugačije ne može. Premijer kaže da je Vlada napravila što je mogla, ali očekuje da svi u lancu snose svoj dio odgovornosti.

“Od cijene koja košta proizvođača pa do cijene koju plaća potrošač je dosta velika razlika. I zato je tu važno da svi pogledaju svoj dio odgovornosti, bilo da je riječ o trgovcima, maloprodajnim lancima, logistici, maržama. Mi smo kad je riječ o hrani, spuštali stope poreza na dodanu vrijednost, maksimalno koliko se moglo, mi smo ograničavali cijene ključnih proizvoda u potrošačkoj košarici”, kazao je.

U jednom je dijelu premijer u pravu, kaže profesor s Agronomskom fakulteta, Ivo Grgić.

Ekonomist Mladen Vedriš upozorava da bi do pomaka cijena moglo doći, ali da je veliki problem što se na tržištu dovoljno ne kontrolira jesu li poskupljenja opravdana ili nisu.

“Znate kad bismo to znali? Kad bismo uzeli strukturu pojedinih proizvoda i vidjeli koliko participira energetika u tome pa ako energetika poskupi sedam, osam posto, a energetika participira u cijeni tog proizvoda za 3 ili 4 posto, to može utjecati 0,5 na cijenu proizvoda, ne može utjecati 5 ili 10. Vrlo često ja mislim da se to zloupotrebljava.”

Martina Dalić ne vidi da je Vlada u ovoj situaciji mogla drugačije postupiti: “Uzimajući u obzir i stanje na tržištu, kretanje cijena, činjenicu da su se ustvari energenti vratili na razinu koja je bila prije agresije Rusije na Ukrajinu, mislim da postoji dosta dobra vjerojatnost da će se taj pristup provesti na način koji ne bi trebao imati značajniji učinak na maloprodajne cijene.”

Građani su i sami svjesni da na to ne mogu utjecati, pa se čini da su se već pomorili s mogućim novim valom poskupljenja.

