Gdje s klimom ako zgrada nema balkon?

Vlada novim prijedlogom Zakona o upravljanju i održavanju zgrada želi smanjiti broj klimatizacijskih uređaja na uličnim pročeljima zgrada. To planiraju postići zabranom koja bi na snagu trebala stupiti s prvim danom nove godine. Dok struka i suvlasnici zgrada pozdravljaju uvođenje reda, pitaju se kamo s klimama u vrijeme kad su nam ljeta sve toplija.

Dubrovnik, Split, Rijeka i Zagreb samo su neki od gradova koji komunalnim redom postavljanje klimatizacijskih uređaja na pročelja zgrada već reguliraju. Od 1. siječnja 2025. Ministarstvo graditeljstva to uvodi za cijelu Hrvatsku.

“Lođe i balkoni na kojima se postavljaju klima uređaji su najbolje i najprimjerenije mjesto i vrlo veliki broj naših stanova koji imaju svoje balkone i lođe, na njima se nalaze klima uređaji kako ne bi bili izloženi pogledima s ulice. Mogu biti i zajednički uređaji, za cijele zgrade”, kaže Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Predviđene su i kazne. Do 5500 eura za vlasnike klimatizacijskih uređaja i majstore koji ih postavljaju. Odnosno do 10 tisuća eura za tvrtke.

Problem nastaje ako stan nema ni balkon ni lođu, a zgrada je okružena javnim površinama.

“Ostaje mogućnost da to učine u stražnjem dijelu zgrade koji neće biti vidljiv s javne površine, to prvenstveno mislimo na ulični dio, no ostaje pitanje tehničke naravi, hoće li vlasnici stanova imati mogućnost provući instalacije do stražnjeg dijela zgrade”, kaže za HRT dipl. pravnik Zdravko Vladanović, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika zgrada grada Zagreba.

Čak i ako ste u dobrim odnosima sa susjedom, teško da će dopustiti da instalacija vašeg klimatskog uređaja prolazi kroz njegov stan. Ako i imate pristup dvorišnoj strani zgrade, treba voditi računa i o udaljenosti vanjske i unutarnje jedinice.

“Generalno, kažem da bude što kraća instalacija. Ona može zavisno od modela ići do nekakvih 20, 25 pa i više metara. Trudimo se da bude zapravo što bliža ta udaljenost, da instalacija bude što kraća iz više razloga, a prije svega da bude što povoljnija za korisnika”, kaže Vedran Kežman (Energo-S).

Jer cijena po metru instalacije može biti viša i od 50 eura. Dobra vijest je da komunalni redari neće dijeliti kazne za već postavljene uređaje. Ipak, u slučaju kvara vanjske jedinice na pročelju zgrade, nova neće moći na njezino mjesto.

“To nije naš izum, to je nešto što se danas diljem Europe provodi i mislim da je doista sada bilo krajnje vrijeme da Hrvatska intervenira”, kaže Bačić.

Struka i suvlasnici pozdravljaju uvođenje reda, ali ističu da je zakon u provedbenom dijelu nedorečen.

