Jureško: Prednost Irene Hrstić je što nije povezana s klanovima. Međutim, moglo bi se dogoditi da klanovi počnu raditi protiv nje

Novinarka Jutarnjeg lista specijalizirana za zdravstvo Goranka Jureško razgovarala je u N1 Studiju uživo s Igorom Bobićem o stanju hrvatskog zdravstva te o sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na kojoj je premijer Andrej Plenković danas i službeno predstavio Irenu Hrstić kao kandidatkinju za novu ministricu zdravstva.

Za početak, Jureško je ocijenila kako će glavni zadatak za Irenu Hrstić, ako bude izglasana, biti da hrvatsko javno zdravstvo ponovno učini dostupno pacijentima.

“To je u zadnjih 15 godina počelo strmoglavo padati i to ne samo što je, primjerice, 90 milijuna eura prošle godine otišlo privatnicima. Taj problem nastaje jer je sustav loše organiziran. Pacijenti su mu prestali biti u središtu”, rekla je Jureško dodavši kako je veliki broj privatnih klinika dokaz za ovu tvrdnju.

Hrstić nije povezana s klanovima

“Tko su investitori tih klinika? Oni svi računaju na to da ne moraju investirati u kadar jer liječnici iz javnog zdravstva mogu dvojno raditi u javnom i privatnom sustavu. U početku je to bilo prihvatljivo i na niskim razinama. Danas je to strašno”, ocijenila je Jureško iskoristivši primjer Kliničke bolnice Sveti duh u kojoj “svaki drugi zaposlenik radi privatno”.

Jureško je i rekla da smatra kako je najveća prednost Hrstić to da nije “povezana s klanovima”.

“Međutim moglo bi se dogoditi da klanovi počnu raditi protiv nje. Ne kroz difamaciju, nego tako da ju se unutar politike pokuša obezvrijediti. Jedan od većih problema će biti to što je žena. Vidjeli smo kad je bila afera s doktoricom Zadravec. Ti “dečki” koji vode posao su i do sada hodali po ministarstvu i zapravo vodili cijelu zdravstvenu politiku. Ako se ona uspije oduprijeti tome, bit će uspješna”, rekla je Jureško.

Plenković predložio Irenu Hrstić kao kandidatkinju za novu ministricu zdravstva

Komentirajući broj liječnika u Hrvatskoj, Jureško se složila s ocjenom Hrstić, prema kojoj ih “ne manjka, nego su loše raspoređeni”.

“U Hrvatskoj imamo 700 liječnika na 100 000 stanovnika u Zagrebu, a u Ličko-senjskoj županiji 125. Svi centri van Zagreba imaju upola manje. Ne mogu svi biti u Zagrebu, a Beroš je svojom odlukom da mogu sami birati gdje će obavljati specijalizacije, stavio “klip” pod noge nove ministrice“, izjavila je Jureško.

“Prepucavanje Plenkovića i oporbe”

“Kako će siromašne županije osigurati dvostruko veće plaće i stanove? To treba raditi država. Svi koji hoće specijalizirati stomatologiju to rade jer žele otvarati privatno. To ne može i ne mogu to svi raditi”, rekla je Jureško.

Smatra i kako je oporba propustila priliku “kapitalizirati” na aferi s ministrom Berošom. Za današnju sjednicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, rekla je kako je zapravo bila “samo prepucavanje Plenkovića i oporbe. Opozicija je mogla bolje reagirati.”

Osvrćući se na aferu u kojoj se našao Vili Beroš, izjavila je kako ju je iznenadilo da je bilo toliko poveznica s hrvatskim “podzemljem”.

Koliko liječnika radi privatno?

“Pet godina je bilo barem dva puta godišnje upit Ministarstvu o tome koliko liječnika radi privatno. Koji su to liječnici i koliko ih ima privatnu praksu. Odgovor je uvijek bio da oni te podatke nemaju te da trebamo pitati bolnice. Moralo bi biti dostupno na “klik”. Zbog čega građani to ne bi trebali znati. Tko to kontrolira?”, izjavila je Jureško.

“Barem 30 posto liječnika u Hrvatskoj radi odlično. Njih nema u Saboru ni u “partijama”. Oni se ne bune jer oni nemaju vremena. I to je problem, na čelu zdravstva moraju biti etični ljudi koji mu žele dobro”, zaključila je Jureško.

