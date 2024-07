Gradonačelnica proziva HDZ zbog stečaja koji prijeti gradu: Poziva se Bačić da se kao Korčulanin uključi

Korčulanska gradonačelnica Nika Silić Maroević (SDP) prozvala je u utorak bivšu HDZ-ovu gradsku vlast za propuste zbog kojih Gradu Korčuli prijeti ovrha od 2,1 milijuna eura, što može dovesti do kolapsa grada.

“Gradu Korčuli prijeti ovrha od 2,1 milijun eura plus zatezne kamate temeljem pravomoćnih sudskih odluka, što će uvelike otežati funkcioniranje grada kojemu ovaj iznos čini skoro pola izvornog godišnjeg proračuna”, upozorava Silić Maroević u priopćenju i za tu situaciju optužuje bivšu HDZ-ovu vlast .

Kako tvrdi, Grad Korčula je imao priliku do kraja 2018. riješiti plaćanje naknade bivšim vlasnicima zemljišta povoljnije i uz pomoć države, nagoditi se s vlasnicima i dogovoriti otplatu u ratama, no tadašnji HDZ-ov gradonačelnik Andrija Fabris to nije želio učiniti.

Umjesto toga, tvrdi, prekoračio je svoje ovlasti, odbio nagodbu od milijun eura bez informiranja i suglasnosti Gradskog vijeća i tako svojom samovoljom oštetio Grad Korčulu.

Pozivam Bačića da se uključi u budućnost Korčule

“Korčuli i Korčulanima se uzima budućnost, a sadašnjost stavlja na čekanje, prisiljeni su plaćati propuste ranijih vlasti na nacionalnoj i lokalnoj razini”, poručuje Silić Maroević.

Potpredsjednika Vlade i ministra prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Branka Bačića, pozvala je da se kao Korčulanin i visoki dužnosnik, umjesto u “jalove rasprave” o procjeni vrijednosti zemljišta, aktivno uključi u rješenje problema o kojem ovisi budućnost Grada Korčule.

Gradu Korčuli po pisanju medija prijeti stečaj jer im je na naplatu stiglo 40 godina staro potraživanje za oduzimanje zemljišta u doba bivše države.

