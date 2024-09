Grlić Radman: Afera špijun nije od značaja, Milanovićevo korištenje helikoptera je

Podijeli :

Gordan Grlić Radman gostovao je u Dnevniku N1 televizije gdje je komentirao odnose između Srbije i Hrvatske i druge političke aktualnosti.

Odnosi “niskog” profila

Komentirajući odnose između Srbije i Hrvatske, Grlić Radman ih je ocijenio kao odnose “niskog profila”.

“Ja sam se prije mjesec dana sastao s kolegom Markom Đurićem u Petrovaradinu gdje smo razgovarali o pokretanju pregovora oko kataloga otvorenih pitanja koji bi trebali, na razini državnih tajnika, krenuti 1. listopada. Oni su sa svoje strane, na moje ugodno iznenađenje, pripremili Damjana Jovića, a mi s naše strane Franu Matošića. Oni bi se dakle trebali usuglasiti oko kataloga otvorenih pitanja koji se nije mijenjao duže vrijeme. Tu govorimo o nestalim osobama, odšteti logoraša, procesuiranju ratnih zločina i svim otvorenim pitanjima koja se trebaju rješavati”, izjavio je.

Ocijenio je kako afera s uhićenjem osobe koja je navodno hrvatski špijun u Srbiji, nije tema od značaja kao što je korištenje helikoptera od strane predsjednika Zorana Milanovića.

“Tema je lažiranje vožnje helikopterom predsjednika Zorana Milanovića kojih je bilo preko 350…. Ako je neki hrvatski državljanin zatvoren u nekoj zemlji, praksa je da on zatraži pomoć konzulata. To se nije dogodilo niti je obitelj potražila pomoć. Prema tome, mi ne znamo da taj špijun postoji i to je, čini se nama, fantomsko razmišljanje o čovjeku za kojeg mi ne znamo tko je”, ocijenio je Grlić Radman.

Pitanje proširenja Europske Unije

Osvrćući se na temu potencijalnog širenja Europske unije na zemlje Zapadnog Balkana, Grlić Radman je ustvrdio kako je optimističan.

“Europska unija je svjesna svojih vrijednosti i svojih slabosti. Ima određene instrumente koji bi trebali biti usmjereni ka politici proširenja. Kada pričamo o zemljama Zapadnog Balkana, one su na europskom tlu, okružene su zemljama članicama NATO-a i EU i nemaju gdje otići osim u EU i NATO. A i one, s druge strane, imaju ambicije postati članice EU“, rekao je.

Plenković o “hrvatskom špijunu” u Srbiji: To je špijun jeti

Rekao je i da Hrvatska snažno podržava nastojanja Albanije i Sjeverne Makedonije da postanu članice Europske Unije. Što se tiče Srbije i njenog potencijalnog ulaska u Europsku uniju, rekao je kako se iskrenost oko namjere pridruživanja Europskoj uniji dokazuje djelima, a ne riječima.

“Ja o tome načelno ne mogu govoriti nego to možemo vidjeti kroz primjerice ispunjavanje dogovorenih kriterija prema kojim će ih se vrednovati”, ocijenio je.

Pitanje JANAF-a

Za kraj, Grlić Radman se osvrnuo i na suradnju s Mađarskom i o njihovim izjavama kako je Hrvatska “nepouzdana tranzitna zemlja”.

“Mi smo reagirali nakon te neprihvatljive izjave… Mi smo dokazali da smo pouzdani te smo s njihovom stranom testirali mogućnosti prijenosa nafte preko JANAF-a. Mi možemo udovoljiti kapacitete koji su više od onoga što oni trebaju, negdje više od osam milijuna tona nafte za Mađarsku i preko šest milijuna tona za Slovačku. No, nažalost, Mađarska se odlučila za samo 15 posto za ovu godinu, a JANAF može opskrbljivati 100 posto kao što opskrbljuje čini mi se i Srbiju i druge koji trebaju. JANAF je pouzdan i Hrvatska može pomoći jer je nama solidarnost bitna”, zaključio je.

