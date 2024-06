Grmoja: Pozivam sve građane koji su podnijeli prijave da zatraže sastanak s Turudićem

Podijeli :

Mostov Nikola Grmoja bio je gost N1 Studija uživo u kojem je s našom Ninom Kljenak razgovarao o političkim aktualnostima u Hrvatskoj i situaciji s imovinskom karticom DP-ovog zastupnika Stephena Nikole Bartulice, ali i sastanku glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića sa Slavkom Linićem, Tihomirom Kraljem i Brankom Šegonom.

“Razumijem da se može dogoditi pogreška da nešto krivo uneseš u imovinsku karticu, ali ne razumijem zašto ne izaći pred medije kad mediji to otkriju. Nakon što se otvori medijska priča, vaš je zadatak s pravnom službom transparentno izaći u javnost. Ovdje se dogodila nevjerojatno nespretna komunikacija. Stephen Nikola Bartulica je očito odlučio komunicirati ono što mu odgovara, a ono što mu ne odgovara ne komunicirati. To u ovakvim situacijama nikad nije dobro. Most je jedina politička stranka koja je zahtijevala odjel za istraživanje imovine. Nesrazmjer se može istraživati samo za zadnjih sedam godina. Za cijelo Sanaderovo doba vi ne možete istraživati. Čak ni za Milanovićevu Vladu. Volio bih da se ispita imovina svih političara”, rekao je Mostov Nikola Grmoja.

Pupovac na čelu Odbora?

Dotaknuo se i nacionalnih manjina i Milorada Pupovca.

“Milorad Pupovac neće biti u ime oporbene kvote na čelu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Neka ga onda izvoli podržati vladajuća većina, mi nećemo spašavati ovu Vladu. Ako je točna tvrdnja da će Pupovac dati Plenkoviću potpisa koliko mu god treba, time potvrđuje da nije član oporbe. Nijedan oporbeni klub s tri zastupnika nema mjesto predsjednika odbora. Tko podrži Pupovca kao oporbenog predsjednika Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine, taj je praktički prekršio sva pravila i dogovore koji postoje unutar oporbe. Pupovac nema nikakve šanse da dođe na čelo Odbora za ljudska prava i nacionalne manjine osim ako za njega ne dignu ruke DP i Domovinski pokret”, kazao je.

Sastanak u DORH-u

Što se tiče sastanka u DORH-u gdje je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić primio na razgovor Slavka Linića, Branka Šegona i Tihomira Kralja, na njihovu inicijativu, Grmoja kaže:

“Pozivam sve građane koji su podnijeli prijave u Državno odvjetništvo da zatraže sastanak s Turudićem da vide u kojem su statusu njihove kaznene prijave. Nadam se da će tako nastaviti i s ostalim građanima. Moguće je da je ovo poruka Milanoviću. Ako je nešto u našem državnom odvjetništvu odbačeno, to ne znači da je stvarno odbačeno. Nemam povjerenja u DORH. Želim da se sve kaznene prijave revidiraju, ne samo ono što odgovara Turudiću pa nastavlja sukob s Milanovićem. Neka se radi i to, to pozdravljam, ali želim da se i sve ostalo ponovno vrednuje. Turudić će sad morati odraditi velik broj sastanaka s obzirom na broj prijava u DORH-u. Puno je problema u našem pravosuđu, a ključan je problem kako vratiti povjerenje u sustav. Potrebni su potpuno novi ljudi van sustava”, zaključio je Grmoja.

