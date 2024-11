HAC se oglasio o naplati cestarina na manjim dionicama

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Naplaćivat će se cestarina na dionici od Zagreba do Zaprešića, do Samobora, do Rugvice, odnosno Ikee, na staroj magistrali do Zaboka, a onda i na ostalim manjim dionicama autocesta po Hrvatskoj na kojima dosad nije bilo naplate.

Video na YouTubeu koji je stigao s kanala “Na hrvatskim cestama” proširio se preko vikenda društvenim mrežama, ali i forumima na kojima svi raspravljaju kako su Hrvatske autoceste (HAC), ublaženim rječnikom, svakako ljude trebale upozoriti da će početi naplaćivati nove dionice autoputa. Jesu li točni navodi u videu koji je, u trenutku pisanja ovog teksta, pogledan gotovo 50 tisuća puta i čiji si je autor zaista dao truda te buduće naplatne portale, koji se inače navode tek zemljopisnim širinama i visinama, smjestio na kartu ne bi li što zornije prikazao gdje će točno kamere “skenirati” vozila koja prolaze, upitan je HAC.

VIDEO / Novi sustav naplate cestarina: Što vozače očekuje na hrvatskim autocestama?

“U novom sustavu naplate cestarine predviđa se postavljanje portala na svim autocestama koje su sada u sustavu naplate, s time da portali, koji će se postavljati u zoni čvorova, nemaju samo naplatnu funkciju, nego su i u funkciji kontrole te brojanja prometa. Cestarina se neće naplaćivati na dionicama na kojima se ne naplaćuje i sada. Video na YouTubeu nije službeni dokument HAC niti ga je HAC izradio”, da ne planiraju naplaćivati prolazak prometnicama koje su dosad bile besplatne, kažu za Večernji.hr u HAC-u.

Podsjetimo, tzv. “free flow” sustav koji uvodi HAC startati bi trebao za dvije godine, odnosno nakon ljeta 2026. Ugovor za implementiranje novog načina naplate cestarine, vrijedan nešto manje od 80 milijuna eura, potpisan je s tvrtkama SkyToll iz Slovačke i TollNet iz Češke, a sami radovi na terenu započeti bi trebali najkasnije u veljači sljedeće godine. Podrazumijevat će oni infrastrukturu na koju će se postavljati kamere i laseri za detekciju registarskih oznaka i ENC uređaja.

Naplata cestarine

Oglasio se HAC: Na snazi ostaju sezonske cijene cestarina

Što se naplate tiče, cestarina će se moći “iskeširati” na dva načina; kupnjom ENC-a ili registracijom bankovne kartice s koje će se vozaču moći skinuti iznos za cestarinu. Prva opcija bit će obvezna za teretna vozila, a svi ENC uređaji bit će odsad povezani s registarskom oznakom jednog automobila te će u svakom trenutku morati biti istaknuti na prednjem vjetrobranskom staklu. Druga opcija, ova s bankovnom karticom funkcionirat će na način da će se podaci s kartice dati na predviđenoj web stranici koja će se tek otvoriti, a za one koji nisu vični internetu, registrirat će se moći u prodajnim uredima HAC-a, Bine i AZM-a, kod nekog od prodajnih partnera (benzinske postaje, stanice za tehnički pregled…) ili na samim autocestama na kojima će se, neposredno prije ulaska na njih, nalaziti “namjenska staza za brzu registraciju”. Ili, drugim riječima, vozilo će ući u registracijsku stazu, kratko se zaustaviti kako bi sustav automatski prepoznao registracijsku oznaku vozila i kako bi korisnik sam unio podatke o bankovnoj kartici.

