HDZ i oporba će sada izabrati 10 ustavnih sudaca, trojicu dogodine. Vladajući imaju zanimljiv uvjet

Pregovarači HDZ-a i lijevo-liberalne oporbe u utorak su se, na prvom sastanku o popunjavanju Ustavnog suda, usaglasili da će se sada izabrati deset, a kada iduće godine istekne mandat i Miroslavu Šeparoviću, Mati Arloviću i Goranu Selanecu, još tri ustavna suca.

HDZ-ovci, predvođeni Ivanom Malenicom, tražili su i od predstavnika opozicije, Arsena Bauka i Sandre Benčić, određeno jamstvo da će oni imati pravo predložiti dva od tih triju sudaca, piše Novi list.

Cilj HDZ-a je održati većinu u Ustavnom sudu, nakon što bi ovaj put u kvoti vladajuće koalicije i oporba bilo po pet kandidata koji bi bili izabrani dvotrećinskom većinom. Nije, međutim, jasno kako bi se to oporba obvezala za nešto što će se događati za godinu dana. Tako da od toga vjerojatno neće biti ništa.

Bauk otkrio detalje o pregovorima oko izbora Ustavnih sudaca Đujić: Ima kvalitetnih ljudi da možemo napraviti dva sastava Ustavnog suda – i lijevi i desni, ajmo reći

Što se tiče aktualnog procesa, ideja je HDZ-a da obje strane od ukupno 63 kandidata eliminiraju u startu nekoliko njih koji su im neprihvatljivi, a da ih od ostalih na popisu svatko predloži pet. I oporba ima neke zamisli o modelu odabira budućih ustavnih sudaca i o tome će se više razgovarati na idućem sastanku, koji bi se trebao održati do kraja tjedna.

Rok za izbor novih sudaca Ustavnog suda je 7. prosinca i on se ne može pomaknuti. Postoje mišljenja unutar oporbe da bi dobro bilo kada bi taj izbor došao poslije glasovanja u Saboru o nepovjerenju premijeru Andreju Plenkoviću na inicijativu SDP-a. No, Plenković je taj koji će odlučiti o datumu glasovanja o njegovom opozivu, koji će u saborsku proceduru ući ovaj tjedan, a rok za to je 30 dana. U slučaju da premijer procijeni da je za njega bolje da se ovo što prije stavi ad acta, onda je moguće da to glasovanje prethodi izboru ustavnih sudaca. Most, pak, smatra da SDP i Možemo! uopće ne bi smjeli sada pregovarati s HDZ-om.

“Nije li malo licemjerno tražiti ostavku Vlade i istovremeno s tom Vladom pregovarati o sastavu Ustavnog suda? Ako govore da je Vlada korumpirana i povezana s mafijom, onda se s njom ne pregovara o sastavu Ustavnog suda”, izjavio je jučer Nikola Grmoja.

