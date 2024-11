Hoće li Plenković preživjeti glasanje u Saboru nakon Beroša? “Oni paze jedni na druge”

Podijeli :

Devet je dana od uhićenja bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša. I dok je moguće da će početkom ovog tjedna izaći iz Remetinca da se brani sa slobode, kada budu ispitani svi svjedoci - pravna bitka za njega i sve ostale tek počinje. Čeka se i što će sada s dijelom spisa koje je preuzeo od EPPO-a napraviti USKOK - kao i moguća nova runda ispitivanja onih koji su u Remetincu. A iako je izgubio spis u ovom slučaju, EPPO prema neslužbenim informacijama, dalje istražuje Petrača - po drugom pitanju.

Vinska omotnica i njihova vinarija je nešto što EPPO, prema neslužbenim informacijama, još istražuje – uz priču s robotskim mikroskopima koju su nedavno pokrenuli. Što o tome misli – Hrvoje Petrač još osobno nije rekao tužiteljstvu jer je i dalje nedostupan.

“Ja sam već u više navrata rekao da je to informacija koju ja ne mogu komunicirati, to je između mene i mog klijenta, kada dođe vrijeme onda ćemo to javno reći”, kaže Ljubo Pavasović Visković, odvjetnik Hrvoja Petrača.

Tko stoji iza svega?

Ipak, negira ono što mu je EPPO stavio na teret – da je na čelu zločinačke organizacije, za što su spisu postoje poruke iz WhatsApp grupe u kojima se i eksplicitno spominje “podmazivanje”.

“Idemo počekat da vidimo da li su djela dokazana ili nisu. Ja sada govorim samo o konceptu zločinačke organizacije i o tvrdnji da iza svega stoji Petrač. Ne, ne stoji, to jednostavno nije istina i to iz poruka ne proizlazi”, dodaje Pavasović Visković.

Zbog dva paralelna slična, a različita postupka USKOK-a i EPPO-a – pravna je zbrka. Kad je istražni zatvor u pitanju USKOK je svoje svjedoke zbog pravomoćne istrage počeo ispitivati i prema neslužbenim informacijama većinu u odnosu na Beroša ispitao. Kad su u pitanju oni koje je obuhvatio EPPO – ti svjedoci još nisu ispitani.

“S obzirom da je USKOK tek krajem ovog tjedna od strane EPPO-a primio spis, i s obzirom da svakom ozbiljnom tužitelju treba neko vrijeme da se spisom upozna, i s obzirom da još uvijek nije, a ne znači ni da hoće doneseno rješenje o istrazi – nije bilo niti realno da bi USKOK započeo sa ispitivanjem svjedoka”, kaže odvjetnik Novice Petrača, Fran Olujić.

Što slijedi?

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, nakon što je odlučio da će USKOK preuzeti EPPO-ov spis, najavio je njihovo spajanje. Dio spisa već su dobili, dio je, kažu, još na Županijskom sudu, a onda će procedura ići dalje. Očekuje se zato i nova runda ispitivanja. Za bivšeg ministra biti će to druga runda, za neke poput Novice Petrača – prva.

“Ja neću prejudicirati što će USKOK zaključiti, ali ukoliko bi USKOK donio rješenje koje bi obuhvatio i ostale okrivljenike, tada bi bilo realno za očekivati da u nekakvih 7 do deset dana bila provedena radnja prvog ispitivanja”, tvrdi Olujić.

Nakon cijele borbe oko nadležnosti između USKOK-a i EPPO-a u kojoj se kritizirala i odluka o preuzimanju i aktualni propisi koji ne uključuju višu instancu od glavnog državnog odvjetnika o odlučivanju o sukobu nadležnosti – pravni stručnjaci ističu da je važno i ono što slijedi.

“Sada će ovaj predmet biti test za USKOK jer oni moraju taj predmet spojiti. Vidjet ćemo kako će se izvršiti to spajanje. Važno je da dio ne izostave. Oni sada imaju novi spis koji je došao od EPPO-a, imaju stvari za koje nisu znali, što je sve provedeno, i za očekivano je da će USKOK kvalifikaciju mijenjati, i kao da će se mijenjati po broju okrivljenika”, naveo je Aleksandar Maršavelski, profesor Pravog fakulteta u Zagrebu.

“Cosa nostra se ne odriče svojih članova”

Istovremeno, ne miruje ni politička arena: SDP ne planira podržati novu ministricu zdravstva Hrstić koja će se predstaviti u utorak – i očekuje verbalni okršaj u Saboru kada na dnevni red dođe njihova inicijativa opoziva za koju nemaju većinu.

“Još nisam čuo da se Cosa nostra odriče svoje organizacije ili svojih članova, tako da to mislim da ne dolazi u obzir, to je ne moguće. Oni paze jedni na druge, kako u Siciliji, tako i u Hrvatskoj”, kaže predsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić.

Beroš je tražio aktiviranje i odmah zamrzavanje svog saborskog mandata, a bude li sve bez iznenađenja, mogao bi izaći na slobodu počekom tjedna koji dolazi.

