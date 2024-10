Hrvatska policija traži informacije iz BiH nakon zadnjih optužbi za paljenje dokumenata migranata

Podijeli :

No Name Kitchen

Hrvatska policija će ispitati optužbe o spaljivanju dokumenata migranata, kao i seksualnom napadu s kojim se povezuju hrvatski policajci potvrdio je danas nakon sastanka s kolegama iz Italije i Slovenije, ministar unutarnjih poslova RH Davor Božinović.

Hrvatska policija će pokušati sve rasvijetliti iako će to, dodaje ministar, biti teško utvrditi s obzirom da se ljudi koji su navodno bili žrtve više ne nalaze na području Hrvatske.

Što će utvrditi dvije policije?

“Uprava kriminalističke policije kontaktirala je bosansku policiju jer oni pronalaze odbačene dokumente. Mi nemamo nikakav interes uništavati osobne dokumente, jer je nama cilj identificirati osobe”, objasnio je Božinović nakon sastanka sa slovenskim ministrom unutarnjih poslova Boštjanom Poklukarom i talijanskim ministrom unutarnjih poslova Matteom Piantenosijem. Bio je to peti sastanak o ilegalnim migracijama i zajedničkoj borbi protiv njih.

Guardian: Hrvatska policija pali dokumente migranata i nasilno ih vraća u BiH

Inače, nove informacije o nasilju, seksualnim napadima i uništavanju dokumenata i mobitela ilegalnih migranata prošli tjedan objavio je The Guardian pozivajući se na informacije nevladine organizacije No Name Kitchen.

The Guaridan je objavio i fotografije na kojima se vide spaljene stvari, uključujući i dokumente koji su potrebni za podnošenje azila, dodajući da su to posljednji u nizu navodnih dokaza o brutalnosti na granicama EU-a.

Tko optužuje policiju RH?

MUP reagirao na optužbe Guardiana protiv hrvatske policije

MUP je odmah negirao te optužbe, a sada je ministar potvrdio da se ipak sve istražuje. Prema njegovim riječima objave o navodnom nezakonitom postupanju prema ilegalnim migrantima pojačavaju se periodički, pa je tako uočeno da ih je više tijekom sastanaka vijeća ministara unutarnjih poslova. Prema Božinovićevim riječima objava je bilo više dok je Hrvatska pregovarala o ulasku u Šengen.

Na pitanje kako je moguće da optužbe stižu uglavnom na račun hrvatske policije, dok ih nema na račun slovenske ni talijanske policije, Božinović uvjerava kako to nije točno. Piantenosi navodi kako su optužujuće izjave iznošene i protiv talijanske policije, a istražitelji sumnjaju da ih u većini slučajeva šire krijumčari.

Frontex stiže u BiH

Poklukar je dodao kako je zbog takvih situacija, ali i samog stanja na krijumčarskoj ruti strateški važno da Frontexove snage dođu u BiH. Međutim, iako je tekst sporazuma između BiH i Frontexa napisan, još uvijek nije potpisan.

Potpisan još nije ni memorandum kojim bi se uvele zajedničke patrole hrvatskih-slovenskih i talijanskih policajaca na hrvatskim vanjskim granicama, no ministar Piantenosi smatra kako bi to moglo biti realizirano za par tjedana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.