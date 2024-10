FOTO / Hrvatska pošta opet upozorava na prevaru: Jeste li dobili ovu poruku?

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Iz Hrvatske pošte ponovno upozoravaju građane na novu prevaru putem SMS poruka u kojoj se prevaranti lažno predstavljaju.

Putem SMS poruka širi se lažna obavijest o nemogućnosti dostave paketa zbog neplaćenih carinskih pristojbi. Nemojte otvarati poveznice koje se u njima nalaze jer se time izlažete riziku od krađe vlastitih bankovnih podataka, savjetuju iz Hrvatske pošte.

Ako ste primili lažni SMS u istom periodu kada očekujete pošiljku, u pitanju je slučajnost. Jedino primatelj ili pošiljatelj pošiljke mogu saznati osnovne podatke o pošiljci putem sustava za praćenje, i to ako raspolažu brojem pošiljke, odnosno ako je za pošiljku odabrana usluga praćenja.

Lažne poruke i obavijesti prepoznatljive su po sumnjivoj i čudnoj e-mail adresi ili poveznici (službena domena Hrvatske pošte je posta.hr) te pravopisnim i gramatičkim pogreškama na stranici. Posebnu pozornost obratite ako na poveznici trebate unijeti podatke s bankovne kartice, navode iz Hrvatske pošte.

Nije ovo prvi ovakav slučaj. Naime, iz Pošte su i ranije upozoravali na slične prevare pa su tako prošli mjesec objavili da se putem SMS poruka širi lažna obavijest o nemogućnosti dostave paketa zbog nedostatka kućnog broja.

Na još jedan pokušaj prevare Hrvatska pošta je upozoravala i ljetos. Prevaranti su tada putem SMS poruka slali poveznice putem kojih se tražilo ažuriranje adrese. No, iz Pošte su objavili da je to prevara i savjetovali korisnicima da ne otvaraju poveznice kako ne bi došlo do krađe bankovnih podataka.

