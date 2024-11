Plan uređenja obale uznemirio mještane Žaborića: “Našu uvalu bi pretvorili u javnu luku. To je van svake pameti”

Podijeli :

Mještani Žaborića nezadovoljni su odlukom Grada Šibenika da u sklopu nasipavanja šetnice dobiju više stotina vezova za brodove. Igor Žonja, inače direktor portala mojposao.hr, gostovao je u N1 studiju uživo kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao ovu temu.

“Našu uvalu bi pretvorili u javnu luku. To je van svake pameti. U javnoj luci nema kupanja, a tu je po ljeti kupalište. Ono što je najgore, mi nemamo kanalizaciju. Uz to još stavit javnu luku, to znači da bismo imali zagađenje cijelog tog područja od oko tri kilometra”, kaže Igor Žonja.

Studija je stavljena u javno savjetovanje, a gradonačelnik Šibenika je najavio da će studiju povući.

Gradonačelnik Šibenika: Nećemo dizati porez na nekretnine niti turistički paušal

“Nadam se da će gradonačelnik poštovati svoju riječ, a dugoročno se nadam da ovakva studija neće proći. Ja sam je pročitao i pali su na nekim temeljnim stvarima. Možda se za drugi put bolje pripreme, ali mi ćemo se boriti dokle god možemo. Ja vjerujem da će ovu studiju povući. Želim biti pozitivan”, dodao je Žonja.

Odgovorio je i na pitanje može li ona uopće proći studiju utjecaja na okoliš.

“Ne može proći zdravu pamet, a može proći sve drugo što se netko dogovori o tome. Studija je vrlo “gola”, neke stvari nisu opće razmatrane, a i ono što je razmatrano se temelji na krivim pretpostavkama. Da netko na području gdje su tisuće i tisuće kuća napravi 425 vezova, to je van svake pameti”, rekao je Žonja.

