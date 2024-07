Imate negativne bodove u prometu, ali ne znate koliko? Lako to možete provjeriti…

Podijeli :

Hrvoje Jelavić/PIXSELL/ilustracija

Mnogi vozači su bar jednom počinili neki prometni prekršaj. Možda su pritom prošli samo s upozorenjem prometnog policajaca da "drugi puta pripaze", a možda su dobili i novčanu kaznu.

Oni koji su počinili teže prekršaje na vozački su im konto, odnosno u službenu evidenciju Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) upisani negativni prekršajni bodovi.

Vjerojatno ima onih koji i ne znaju da su zaradili negativne bodove. Ili onih koji o znaju, ali ne znaju točno koliko ih imaju.

Uskoro ćete brže i lakše dobiti kaznu za prometni prekršaj u inozemstvu

Provjerite status vozačke dozvole

Svatko može lako provjeriti status svoje vozačke dozvole i vidjeti ima li i koliko negativnih prekršajnih bodova. To se može učiniti OVDJE, na stranici MUP-a, upisivanjem serijskog broja vozačke dozvole i unošenjem lozinke koju čine četiri generirane znamenke. Na taj način vozač saznaje status svoje vozačke dozvole – je li važeća ili nije, do kada je važeća i za upravljanje kojim kategorijima vozila važi. Također saznaje ima li negativnih prekršajnih bodova i koliko te izrečenih zaštitnih ili sigurnosnih mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Ako je vozač počinio neki prometni prekršaj, nije mu zgorega provjeriti na ovaj način ima li i koliko negativnih bodova jer se oni dodjeljuju po pravomoćnosti odluke o prekršaju. Policijska uprava čini to automatizmom, što znači da se vozače posebno ne obavještava o tome da im se dodjeljuju negativni prekršajni bodovi.

Zbog eura se mijenjaju kazne za prometne prekršaje, neke će biti i manje!

Bodovi koji ne donose nagrade

Također, putem sustava eGrađani može se pristupiti aplikaciji Obavijest o prekršaju u prometu gdje vozač može doznati informacije o svojim eventualno počinjenim prekršajima i plaćenim kaznama.

Za razliku od skupljanja bodova na karticama trgovačkih lanaca, ovako skupljenim bodovima ne zarađuju se nagrade niti popusti, nego kazne. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vozačima sa skupljenih 12 negativnih bodova, a mladim vozačima (do 24 godine starosti) s 9 negativnih bodova, slijedi ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole. Isti zakon kaže da se negativni prekršajni bodovi brišu iz evidencije nakon proteka dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o prekršaju na temelju koje su upisani.

Za što se dobije najviše negativnih bodova?

Za jedan prometni prekršaj vozaču se može dodijeliti najviše 6 negativnih bodova. Za prekršaje s propisanom novčanom kaznom do 265,45 eura (nekadašnjih 2.000 kuna) za koje vozač plati novčanu kaznu na licu mjestu ili u roku od tri dana, ne evidentiraju se prekršajni bodovi niti se prekršaj unosi u prekršajnu evidenciju Ministarstva pravosuđa.

Policija u tjedan dana oduzela više od 500 vozačkih dozvoli

Primjerice, dva negativna prekršajna boda mogu se dobiti za prebrzu vožnju, odnosno prekoračenje brzine 20 do 30 kilometara na sat više od dozvoljenog. Tri negativna boda vozač dobije ako bude uhvaćen da je vozio s koncentracijom alkohola u krvi od 0,51 do 1 promila. Također i za prekoračenje brzine od 31 do 50 kilometara više od dozvoljenog.

Maksimalnih šest negativnih bodova vozač će dobiti ako bude uhvaćen da je vozio u alkoholiziranom stanju, s više od 1,5 promila alkohola u krvi, ili pod utjecajem droga kao i za vožnju 50 kilometara na sat veću od dozvoljene.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.