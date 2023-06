INA: Rafinerija u Rijeci radit će u maksimalnom kapacitetu tijekom cijele godine

Podijeli :

Iz INE smo dobili zahtjev za objavom ispravka informacija.

Reagirali su na gostovanje naftnog stručnjaka Ive Peroša u emisiji Newsroom 17. svibnja 2023. godine.

Reagiranje koje smo dobili iz Ine, prenosio u cijelosti:

“Nastavno na tvrdnje iznesene u emisiji „Newsroom” urednika Domagoja Novokmeta, emitiranoj 17. svibnja 2023. od 17.37, ovim putem tražimo objavu ispravka netočno iznesenih informacija prema članku 40. i 41. Zakona o medijima te se ujedno ovaj zahtjev ima smatrati i zahtjevom nakladniku u kontekstu odredaba članka 22. Zakona o medijima. U emisiji je iznesen niz neistinitih i netočnih podataka u razgovoru s g. Ivom Perošem koji, osim što nanose štetu društvu INA, d.d., dovode i gledatelje u zabludu. Tako se među ostalim u objavljenom razgovoru navodi:

Peroš: Tijekom stajanja samo je Rafinerija izgubila 90 milijuna $, INA još više

• „Puštena je u pogon prošli tjedan, cijela je stvar adekvatno proslavljena mada je to bio momenat za plakanje obzirom da je prošlo šest mjeseci bez rada rafinerije. Ministar resorni je došao uveličati tu svečanost i tom je prilikom ispričao sve što je on doprinio slučaju, odnosno brizi građana Hrvatske da ne ostanu bez derivata tokom zastoja riječke rafinerije. Tamo je lijepo ispričao da je s g. Rataticsem i tri hrvatska člana hrvatskih iz Uprave ishodio obećanje da će Hrvatska biti opskrbljena, da će MOL preuzeti i onda je iz njega izvukao i obećanje, tako da mu je g. Ratatics svečano obećao i on je bio vrlo zadovoljan sa time tako da je kod ove proslave, tako da je nazovem, sve to ponovio tu priču, obavijestio je javnost, mislim da je nazvao one koji su sumnjali u to dežurnim katastrofičarima.”

• „Vidim da je osjetio nekakvu silnu moć nakon takvog uspjeha i nakon svega toga je onda čak i ispričao da vidi u novom postrojenju način za dodatnu sigurnost opskrbe, što nema veze. Pričao je o tome da će počet izvoziti u Sloveniju, Bosnu, osim Hrvatske, isto nema veze jer sigurno neće. Ja sam gledao, Slovenija je u zadnjih pet godina od Ine kupovala svake godine 15.000 tona, to je kao sa pipetom da se pusti, ali od tada se ništa nije promijenilo. Znači, novo postrojenje nema veze sa nekim dodatnim kapacitetima ili dodatnom kvalitetom. Sve je isto i sad iz nekog razloga, naravno Mađari to… To iz njega izlazi mađarska priča, neće se ništa desiti. Sve ostaje isto, a poanta je u tome, još jedanput se vraćam, osnovno je da mađarske rafinerije rade 100 %, riječka radi u ovom momentu šest mjeseci. Tih šest mjeseci će ići lagano na dole, to je budućnost riječke rafinerije.

• „Ja sam ponovio računicu i uvrstio sam znači dva mjeseca iz prošle godine i sadašnji, oni su malo probili, ušli su u polovicu svibnja, znači sve zajedno šest i pol i uzimao sam, što nije točno, odnosno dobivaju sve manje brojke, uzimao sam te nesretne marže iz Ininih izvješća i došao sam do 90 milijuna dolara propuštene zarade, ali to je rafinerijska, znači na tržištu je to tri puta više. To je INA propustila zaraditi, ali što, naravno, ministar ne zna, na to dolazi stvarno težak uteg na financije, a to je da je INA umjesto da je proizvodila svoje benzine i dizele, ona je stajala i morala je kupiti. Naravno, MOL-ovci su od toga napravili cijelu priču koliko su se borili valjda za Inu da dođu do toga. To je njihova redovna proizvodnja i mi smo kupili u tom momentu po najvišim cijenama, a prodavali smo na tržištu po reguliranim cijenama. Znači, sve što smo uvezli prodavali smo ispod cijene, znači imamo dvostruku štetu. To je recimo podvučena crta šestomjesečnog, znači grozna šteta.”

• „To je znači strašan nesrazmjer koliko je MOL rastao i koliko je INA ništa, ona je u jadnom stanju što se tiče financijskih pokazatelja.” „Ovo je ilustracija nekakva nježna da je to win-lose, dobro, ovo je stvarno grozno, ali ovo nema budućnosti. Prema tome izbor je ne znam koji ili neka prodaju sve, ali ovo je neodrživo. Prema tome ja tvrdim da se to mora razriješiti, bilo prijedlogom vrhovnog suca ili Umićevića koji bi razvlastio ovih ne znam 6 – 7 % pa bi došli do 50… Ovo jednostavno ne. Gospodin premijer mora doći pred ne znam koje tijelo, to nije do mene, nisam baš toliko u politici, gdje bi on morao objasniti nekom skupu kvalificiranom što on to radi, ako ništa ne radi zašto ne radi i da se nešto pokrene. Mislim, ako opet nastane neka pauza šutnje, ovo će ići u nekakvu laganu smrt, INA.”

• „U jednom momentu, ja mislim, jedino što MOL će vjerojatno napraviti, ako, zaustavit će rafineriju i uvozit će sirovine za, ne znam, za taj Hidrokreker i za eventualno za taj Delayed Coker, znači neće ovaj prvi dio rafinerije radit, ako je to moguće tehnički, ne znam, ali to nema šanse. Ovaj način rada šest mjeseci stajanja pa i više u budućnosti jednostavno nema opravdanja nikakvog.” S obzirom na to da je urednik i voditelj nekritičkim pristupom dopustio iznošenje neistinitih informacija, njihovim objavljivanjem povrijeđena su prava i interesi društva INA, d.d. te ovim putem tražimo objavu ispravka u skladu s glavom VI Zakona o medijima, bez izmjena i dopuna, na istom ili jednakovrijednom mjestu televizijskog formata N1 televizije, koji glasi:

ISPRAVAK NETOČNIH INFORMACIJA OBJAVLJENIH U EMISIJI „NEWSROOM” EMITIRANOJ 17. SVIBNJA

U emisiji „Newsroom” urednika Domagoja Novokmeta emitiranoj 17. svibnja 2023. izneseno je niz netočnih tvrdnji u razgovoru koji je urednik i voditelj vodio s g. Ivom Perošem.

U 2:43 minuti razgovora g. Peroš bez ijednog dokaza navodi da je ministar Filipović od članova Uprave Ine ishodio obećanje da će Hrvatska biti opskrbljena te da će MOL preuzeti opskrbu u razdoblju obustave rada rafinerije. Točno je da je opskrbu hrvatskog tržišta u razdoblju obustave rada rafinerije osigurala INA ugovaranjem 35 brodova koji su derivate do hrvatske obale dopremali s Mediterana.

U 3:25 minuti razgovora g. Peroš govori da dodatna sigurnost domaćeg tržišta nema veze s Projektom nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka te u nastavku navodi i da se najavljeni uvoz u Sloveniju te Bosnu i Hercegovinu sigurno neće realizirati. Kasnije u izlaganju g. Peroš tvrdi da novo postrojenje neće imati učinak na dodatne kapacitete proizvodnje ili dodatnu kvalitetu proizvoda, što su potpuno neosnovane i neistinite tvrdnje koje mogu obmanuti javnost. Točno je da će izgradnjom novog postrojenja za obradu teških ostataka riječka rafinerija povećati iscrpak bijelih proizvoda za 13 % u odnosu na trenutačne mogućnosti uspoređujemo li preradu iste vrste nafte. U

posljednje dvije godine Rafinerija nafte Rijeka prerađivala je oko dva milijuna tona sirove nafte godišnje, dok će nakon završetka projekta nadogradnje taj broj narasti na oko četiri milijuna tona godišnje. Realizacija projekta pridonijet će sigurnosti opskrbe ključnih tržišta na kojima INA posluje prije svega povećanjem udjela dizela u proizvodnom miksu. Upravo je povećanje udjela dizela na profitabilan način u ukupnoj proizvodnji glavni benefit projekta, a nestašica dizela trenutačno je glavni problem na europskom tržištu naftnih derivata. Dizela najviše nedostaje i na hrvatskom tržištu, zbog čega INA trenutačno uvozi određene količine kako bi opskrbila tržište.

Puštanjem u rad novog postrojenja za obradu teških ostataka gotovo će nestati potrebe za uvozom dizela. Isto tako g. Peroš iz neznanja ili namjerno ne navodi javno objavljenu informaciju da je Europska komisija odobrila MOL-u kupnju maloprodajnog i veleprodajnog poslovanja OMV-a Slovenija koji će povećati i Inin udjel u toj kompaniji na 33 posto. To će naposljetku Ini omogućiti snažniji iskorak na slovensko tržište upotrebom prerađivačkih i logističkih kapaciteta Rafinerije nafte Rijeka. G. Peroš također osporava izvoz u Bosnu i Hercegovinu, na čije tržište INA već sada godišnje izvozi između 550 i 650 kilotona derivata, što je svrstava među najveće uvoznike u Bosnu i Hercegovinu.

U 4:20 minuti razgovora g. Peroš tvrdi da Rafinerija nafte Rijeka trenutačno radi šest mjeseci u godini te kako će se mjeseci rada rafinerije dodatno smanjivati ne iznoseći nijedan argument kojim bi potkrijepio takvu tvrdnju. Točno je da će nakon pokretanja postrojenja za obradu teških ostataka konfiguracija Rafinerije nafte Rijeka biti znatno promijenjena, što će omogućiti rad rafinerije u maksimalnom kapacitetu na profitabilan način, odnosno gotovo kontinuiran rad.

U 4:48 minuti razgovora g. Peroš iznosi svoj izračun propuštene zarade Ine uslijed obustave rada Rafinerije nafte Rijeka navodeći da je riječ o 90 milijuna dolara. Točno je da je propuštena zarada u navedenom razdoblju iznosila 65 milijuna eura,što je znatno manje od navedenog. No u analizi nisu razmotreni troškovi i izgubljena dobit koju bi INA ostvarila odgode li se radovi na modernizaciji koji su bili ranije predviđeni i ugovoreni s izvođačima, kao ni činjenicu da bi odgađanje modernizacije dovelo u pitanje buduću profitabilnost rafinerije i potencijalno negativno utjecalo na sigurnost opskrbe tržišta u budućnosti. U obzir se ne uzima ni trenutačna ovisnost rafinerije o vakuumskom plinskom ulju iz ruskih izvora, a što s novim postrojenjem neće biti slučaj. U nastavku analize g. Peroš insinuira da je INA u razdoblju obustave rada rafinerije kupovala proizvode od MOL-a po najvišim cijenama, a prodavala ih na tržištu po reguliranim cijenama. INA je u prošloj godini iz Mađarske uvezla tek malo više od 3 % od ukupno prodanih količina derivata te je u prvom tromjesečju 2023. iz Mađarske uvezeno tek 3 % od ukupne količine prodanih derivata. Dakle, INA se ne opskrbljuje derivatima iz Mađarske kako navodi g. Peroš.

U 8:40 minuti razgovora g. Peroš analizira financijsko izvješće MOL Grupe za prvo tromjesečje 2023., čije podatke obrađuje parcijalno kako bi tendenciozno predvidio Ininu „smrt”. Riječ je o nepotpunoj interpretaciji rezultata jer se ne navode sve okolnosti koje su utjecale na rezultat MOL-ovih rafinerija u odnosu na rafinerijsko poslovanje Ine. Pri takvoj analizi u obzir bi trebalo uzeti vrstu i cijenu nafte koju su prerađivale rafinerije, a to je u slučaju MOL-ovih rafinerija bila jeftinija ruska nafta, za što su one imale izuzeće od sankcija Europske unije, a što s Inom nije bilo tako.

U 14:48 minuti razgovora g. Peroš iznosi netočne informacije da nakon dovršetka Projekta nadogradnje rafinerije nafte Rijeka dio postrojenja u rafineriji više neće raditi te da će se uvoziti sirovine samo za Hidrokreking postrojenje i postrojenje za obradu teških ostataka. Točno je, naime, upravo suprotno. Nakon završetka Projekta nadogradnje Rafinerije nafte Rijeka sva primarna i sekundarna postrojenja za preradu radit će u maksimalnom kapacitetu tijekom cijele godine.

Ovakve su interpretacije neodgovorne, dovode javnost u zabludu te otvaraju pitanje o stvarnim razlozima i motivima ovakvih objava.

Molimo da ovaj ispravak objavite u skladu sa svojom obvezom iz Zakona o medijima, na čemu unaprijed zahvaljujemo.

U slučaju neobjavljivanja ispravka netočno iznesenih informacija u za to zakonom propisanim rokovima INA će biti primorana zatražiti zaštitu prava i interesa sudskim putem.”

