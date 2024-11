Turudić odgovorio na optužbe da USKOK želi oteti Berošev slučaj EPPO-u

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić rekao je da će "brzo" odlučiti o tome tko će nastaviti istraživati slučaj sumnjive prodaje medicinskih uređaja hrvatskim bolnicama - USKOK ili EPPO.

“I USKOK i EPPO su pokrenuli istrage i sada se vode dva paralelna procesa o sličnom činjeničnom stanju. No to neće dugo potrajati. Očigledno se radi o sukobu nadležnosti o kojoj ću ja odlučiti sukladno ovlastima koje mi daje Europska uredba i Zakon o preuzimanju iz te uredbe. To će biti vrlo brzo, kroz nekoliko dana”, rekao je Turudić RTL-u pa nastavio:

“S premijerom nisam razgovarao. Kad je nazvao i pitao radi li se o ministru zdravstva, uopće nije još bilo na dnevnom redu to pitanje sukoba nadležnosti niti činjenice da bi postupak vodio i EPPO, koji o tom postupku nije obavijestio DORH iako to po uredbi bio dužan učiniti.”

USKOK sumnja da se bivši ministar zdravstva Vili Beroš s predstojnikom Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre Milosrdnice Krešimirom Rotimom i poduzetnikom Sašom Pozderom udružio kako bi počinio koruptivna djela. Sva trojica već su uhićena.

EPPO provodi istragu nad Berošem i još sedam osoba zbog nabave operacijskih mikroskopa u KBC-u Osijek te Klinici za dječje bolesti i KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Osim trojice uhićenih u Uskokovoj akciji, istraga se vodi i protiv Hrvoja Petrača i dvojice njegovih sinova, ravnatelja dječje bolnice u Zagrebu Gorana Roića i voditelja podružnice HZZO-a u Krapini Tonija Pavića.

Svima, osim Rotima, određen je istražni zatvor. Petrači nisu u Hrvatskoj pa će se za njima izdati europski uhidbeni nalog.

Turudić je na pitanje o tvrdnjama saborske oporbe da je USKOK spomenutu istragu pokrenuo kako bi slučaj oteo europskim istražiteljima rekao da striktno poštuje Uredbu Vijeća Europske unije o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja.

“Isto očekujem i od EPPO-a. Temeljno načelo uredbe je načelo lojalne suradnje. Dok sam na čelu DORH-a, uvijek će se poštivati to načelo. To je jedno važno i veliko načelo. To su čiste zlonamjerne spekulacije da bi se nekome otimao predmet. Valja znati da se sadašnji postupak vodi po hrvatskom Zakonu o kaznenom postupku, da će za eventualno suđenje u predmetu ako bude potvrđena optužnica opet biti nadležan hrvatski sud, odnosno Županijski sud. U konačnici se sve svodi na Hrvatsku. Tko će voditi istragu? Samo se trebamo pridržavati uredbe. To je zapravo manje važno. Kada se donese odluka o tome tko je nadležan, istraga će obuhvatiti sav dokazni materijal koji ima i USKOK i koji je prikupio EPPO. Uskok nije ništa namjerno radio da bi se nekome pogodovalo, nego smo postupili s dokaznim materijalnom koji smo imali”, naglasio je Turudić.

