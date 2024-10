Ivana Kekin: Plenković je ponizio Anušića i Primorca

Podijeli :

Predsjednička kandidatkinja i saborska zastupnica Ivana Kekin (Možemo), u N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak govorila je o političkim aktualnostima.

Primjerice, osvrnula se na predsjedničku kampanju i naglasila da ona cijelo ovo vrijeme traje. A jedna od tema koja se koristi u te svrhe jest NSATU, o kojem se trebalo glasati sutra u Saboru, ali Gordan Jandroković potvrdio je da će se odgoditi.

“Priča se da će biti organiziran još jedan Odbor za obranu, gdje bi trebao doći netko iz NATO-a i dati dodatna pojašnjenja”, kazala je Kekin pa dodala:

Plenković o otkazivanju glasanja u Saboru: Želimo da javnost i zastupnici shvate što je istina, što je laž

“Sasvim je sigurno da se sve ovo koristi u svrhu predsjedničke kampanje. Svi ti razgovori i način na koji se oni vode idu itekako u korist Zoranu Milanoviću. Do mjere da mi nije jasno je li premijer Andrej Plenković odlučio i na taj ga način podržati jer mu je valjda bolje imati konkurenta izvan stranke umjesto u stranci. Vidjeli smo to i kroz igru oko klasificiranih pa iznenada deklasificiranih podataka, gdje je uspio poniziti i ministra Ivana Anušića, koji je dva dana pred Odborom i na više od 60 replika u Saboru morao šutjeti. Da bi iz Petrinje premijer deklasificirao te podatke. Ponizio je i svog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca koji je dan ranije govorio da nitko ne ide u Ukrajinu, da bi Plenković dan kasnije rekao da ide par NATO časnika za vezu.”

Trenutačna situacija je takva da časnici idu u Ukrajinu, ali ne hrvatski, naglasili su iz HDZ-a.

“Tako je i mislim da je to važno. Kroz ovih mjesec dana smo se naslušali mnogo dezinformacija pa je dio građana povjerovao da upravo hrvatski vojnici idu u Ukrajinu, što nije točno. Lažne su informacije i da svi koji su protiv misije, žele da Hrvatska izađe iz NATO-a i da su rusofili, da su za Vladimira Putina. To nije istina”, objasnila je Kekin i nastavila:

Jandroković potvrdio: Odgođeno glasovanje za misiju NSATU

“Neozbiljno je i neodgovorno ovako razgovarati o tako važnoj temi. Mi razgovaramo na način da se mjesec dana barata lažnim vijestima i dezinformacijama, osobnim optužbama, a do pravih informacija se izrazito teško dolazi. Do njih se dolazi na saborskim raspravama koje traju i po pet sati. Dok Plenković nije deklasificirao informacije, od saborskih se zastupnika očekivalo da donose odluku bez da imaju sve te informacije. Koje su Plenković i Milanović, a oni donose odluke, imali.”

Potvrdila je i da nije bilo nikakvih sastanaka sa saborskim klubovima, gdje bi im se ponudile bitne informacije, potrebne za donošenje odluke kod glasovanja.

“Trebali smo imati brifing, ali nismo. Mislim da je to sve zbog sukoba s Milanovićem, od kojeg dobivaju jedan i drugi, a gube svi ostali. Kako je moguće da imamo dvije institucije koje nisu ni pokušale doći do usuglašenog stava o ovoj temi? Ovo nije trebala biti rasprava koja će trajati više od mjesec dana.”

Tema je i najava novog prosvjeda umirovljenika, što Kekin, kaže, pozorno prati. Iako se tiče prvenstveno umirovljenika, dojam je da ga podržavaju i građani koji još nisu u mirovini. O čemu su već govorili oporbeni saborski zastupnici.

Kekin oštro o Plenkoviću: Nikad više nije ličio na Vučića i tu ekipu!

“Podsjetit ću vas da u Hrvatskoj polovica građana, koja zarađuje manje od druge polovice, raspolaže s deset posto bogatstva, dok deset posto najbogatijih u Hrvatskoj raspolaže s 50 posto bogatsva. To je pravednost? Ravnopravnost? A imamo ministra koji komentira da u Hrvatskoj ne vidi prosjake, beskućnike i sirotinju. Dan nakon što je to izjavio, išla sam tramvajem u Sabor i nisam nikad doživjela da mi je toliko građana prišlo s osjećajem ljutnje, tuge i bijesa, da poručim ministru da ne žive dobro. Plakale su mi gospođe koje imaju 214 eura. Mislim da su te izjave sramotne i da su to problemi o kojima treba puno više govoriti. U Hrvatskoj imamo građane koji ne da teško žive nego jedva preživljavaju i te se teme guraju pod tepih. A kad ih se prokazuje, govori nam se da politiziramo.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Kekin o misiji za Ukrajinu: Mogu odmah poručiti premijeru… Velika akcija EPPO-a! Uhićeno 9 ljudi zbog višemilijunske prijevare