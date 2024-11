Kandidatkinja za županicu Ninčević Lesandrić: Ukinut ću HDZ-ovu hobotnicu

Podijeli :

Nezavisna kandidatkinja za županicu S​plitsko-dalmatinske županije Ivana Ninčević Lesandrić, koju podupiru Centar i Nezavisna lista mladih, poručila je​ u srijedu da će kada postane županica "ukinuti hobotnicu koju HDZ gradi 31 godinu".

Ninčević Lesandrić je izjavila na konferenciji za novinare kako je vrijeme da Splitsko-dalmatinska županija dobije novu snagu i nakon 31 godine postane mjesto jednakih mogućnosti za sve. Kaže kako to govori iz pozicije osobe koja je živjela izvan Hrvatske te je kao strankinja u tuđoj zemlji imala jednaka prava kao i domaći ljudi.

“Tri su stvari koje ću napraviti kada postanem županica: prvo ću ukinuti hobotnicu koju HDZ gradi 31 godinu, zatim ću žestoko lobirati za cestovne projekte u županiji i poticati mikro poduzetništvo, jer je u našoj županiji sve osim turizma ugašeno”, rekla je Ninčević Lesandrić.

Šansa za prave vrijednosti

Gradonačelnik Splita i predsjednik stranke Centar Ivica Puljak ustvrdio je kako prvi put nakon 31 godine postoji mogućnost da se Splitom i županijom upravlja s istim i pravim vrijednostima. Dodao je kako su u protekle 3,5 godine pokazali u Splitu da zaista mogu promijeniti grad, a tako će se promijeniti i županija.

Ivana Ninčević-Lesandrić povlači se iz politike Ninčević Lesandrić: Govorim istinu

“To su vrijednosti jednakih prava za sve, transparentnosti javnih natječaja i brige za javno dobro, a ne za privatne interese pojedinaca. Ninčević Lesandrić ima veliku šansu pobijediti HDZ i postati županica za sve građane. Pozivam i ostale aktere na političkoj sceni kojima je stalo do promjena da nam se pridruže kako bi i u županiji završila era HDZ-a”, rekao je Puljak.

Kandidaturu Ivane Ninčević Lesandrić su, osim Puljka i Centra, podržali predstavnici Nezavisne liste mladih (NLM), čelnici Vrgorca​, Dicma​ i Podgore, kao i županijski vijećnici Centra i NLM-a.

Ninčević Lesandrić je poručila kako je sigurna u pobjedu jer iza sebe ima ljude koji u svojim gradovima i općinama imaju veliku podršku građana.

Slučaj kiretaža 2018.

Podsjetimo da je u listopadu 2018., zastupnica Ivana Ninčević Lesandrić u replici tadašnjem ministru zdravstva Milanu Kujundžiću tijekom rasprave o opozivu ministra kazala da je na Hitnoj pomoći nedavno završila zbog spontanog pobačaja i da su uvjeti koji su je dočekali “na razini 15. stoljeća”.

“Svezali su mi ruke i noge i započeli proces kiretaže na živo bez anestezije. Strugali su mi maternicu bez anestezije. To je bilo mojih 30 najmučnijih minuta u mom životu. To je 30 minuta ponižavanja svake žene od tisuća žena koje su potpisale peticiju. Namjeravate li ovo promijeniti i kada”, pitala je Ninčević Lesandrić ministra te dodala tada da ne želi da se to i jednoj ženi ponovi.

