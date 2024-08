Iza svake uspješne žene stoji – inspirativna priča: Tko su sudionice Power Women’s Summita?

Podijeli :

Inspirativne priče svjetski uspješnih žena, pokušaji traženja rješenja za različite izazove s kojima se suočavaju na tom putu, ali i prilika za umrežavanje na regionalnoj razini, teme su konferencije Power Women’s Summita koji organizira Forbes Adria.

Forbes Adria s ponosom najavljuje svoj prvi regionalni događaj – Power Women’s Summit, koji će se održati 4. rujna u Beogradu, a na kome će okupiti izvanredne žene iz raznih industrija: biznisa, zdravstva, mode, marketinga, sporta, žene koje svakodnevno ruše barijere i inspiriraju svojim pričama. “She for change“ je središnji moto sumimta, a cilj je inspiracija i motivacija na akciju.

Forbes je sinonim za poslovnu izuzetnost i inovacije već više od 100 godina. A o tome kako je Forbes Adria Power Women’s Summit osmišljen kako bi reflektirao te vrijednosti u kontekstu podrške u osnaživanju žena urednica Forbes u BiH Ika Ferer Gotić kaže:

Što vas očekuje na Forbes Women’s Summitu?

“‘She for change’, to je naš središnji moto. A summit je osmišljen kao jedna platforma koja ne samo da reflektira tradiciju jedne poslovne izuzetnosti i inovacija koje mi njegujemo na Forbesu, već nas i vodi u smjeru jedne budućnosti koja je vrlo izvjesna, koja je moguća. Summit je dizajniran da pruži prostor gdje žene iz različitih industrija mogu razmijeniti ideje i izazvati i postojeće paradigme, inspirirati i neka nova rešenja. Događaj se fokusira na žene koje ne samo da prate, već postavljaju standarde u biznisu – zdravstvu, tehnologiji i drugim sektorima.“

“Žena ženi nije vuk”

Ferer Gotić dodaje i da summit treba pokazati da “žena ženi nije vuk“.

“To naglašava i naša platforma i važnost te solidarnosti i podrške među ženama, ali i podrške koju mora dobiti i od muškaraca“, kazala je.

Urednik Forbesa u Srbiji Ivan Radak istaknuo je da je posebno važna vrijednost Forbesa koju njeguju, a to je svrsishodnost.

“Da vi čitanjem Forbesa i posjetom konferenciji zaista možete saznati nešto jako korisno i da vam to koristi u karijeri i razvoju biznisa. Jedna od sudionica summita bit će Ana Anđelić, koja je krenula iz Beograda, ali je postala na globalnoj razini vrhunski marketing direktor. Ona je doktorirala sociologiju i napisala je knjigu koja se bavi brendovima i marketingom“, naveo je Radak.

Bojana Humar, urednica Forbesa Slovenija, navela je Niku Zupanc kao jednu od sudionica summita. Ona je, kako kaže, uspješna u grani industrijskog dizajna i kreira za prestižne brendove poput Natuzzija, Alessija, Diora i drugih. “Njeni proizvodi su kultni, ako izdvojimo lampu u obliku trešnje koju je dizajnirala za svoj osobni brend Nika Zupanc i s kojom je postala međunarodno priznata“, dodala je Humar.

“Već nam se javljaju čitatelji”

Liječnica Staša Stanković je također jedna od govornica.

“Liječnica Stanković je stručnjakinja iz grane reproduktivne genomike sa Sveučilišta u Cambridgeu i osnivačica start up tvrtke OvartiX. Njen tim je prvi dokazao da se manipulacijom gena može produžiti reproduktivni vijek i odložiti menopauza. Nama se već javljaju čitatelji, pitaju kako da stupe u kontakt s njom“, priča Biljana Matijašević, urednica Forbesa Crna Gora.

Urednica Forbesa Hrvatska Đurđica Klancir kaže da će na summit doći mnoge poduzetnice iz Hrvatske.

“Poduzetnice iz Hrvatske i zemalja regije. Mi smo imali priliku razgovarati s Keren Hod, čija je priča jako zanimljiva. Ona je osnovala udruženje žena WE (Women Entrepreneurs). Keren se kao studentica javila na radionicu gdje su svi predavači bili muškarci. To je bio povod da se preispita koji su uzroci, da se vrlo mali broj žena usuđuje pokrenuti start up. Godine 2018. je osnovala udruženje koje se bavi spajanjem poduzetnica s idejom i investitora i u tome je vrlo uspješna“, ispričala je Klancir.

“Bad bitch”

Ika Ferer Gotić predstavila je zanimljivu poduzetnicu iz Amerike, koja će također govoriti na summitu.

“Lisa Carmen Wang zagovara više žestine u nastupu žena, a to je vidljivo iz naziva njene kompanije – Bad Bitch Empire. Ona smatra da, da biste bile uspješne u biznisu, morate biti ‘bad bitch’, i to je dobra riječ, morate osloboditi tu svoju stranu da biste uspjeli u biznisu“, kaže Ferer Gotić.

U poslovnom svijetu se češće daje riječ muškarcima, a mi već na portalima Forbesa dajemo prostor uspješnim ženama. Ova konferencija će biti neka nadogradnja i da ovaj prostor sve više širimo, kazala je Bojana Humar u uključenju iz Ljubljane.

“Konferencija je kombinacija inspirativnih priča uspješnih žena, pokušaj traženja rješenja za izazove, a bit će i prilika za umrežavanje na regionalnoj razini“, naglasila je.

“Žene koje inspiriraju”

Dodala je i da će sudjelovati uspješne žene iz biznisa, kako menadžerice, tako i one koje su same pokrenule posao.

“Govorit ćemo i o ženama u zdravstvu, marketingu, dizajnu, o ženama koje ruše barijere u svom poslu, koje inspiriraju svojim postupcima“, navela je.

Biljana Matijašević, urednica Forbesa Crna Gora, smatra da je veliki jaz između muškaraca i žena po pitanju vodećih pozicija u biznisu.

“Glavni problem je taj jaz između žena i muškaraca kada su vodeće pozicije u pitanju. Radimo svi na tome da se taj jaz u regiji smanjuje, i ova konferencija bit će jedan doprinos tome, da žene shvate koliko mogu i koliko su sposobne“, navela je.

“Ženama treba poticaj”

Kako kaže, može pomoći razmjena iskustava.

“Treba raditi na osnaživanju žena na našim prostorima da krenu s razvojem biznisa kojim se žele baviti. Treba im poticaj, jačanje, da bi se usudile krenuti u te vode“, dodala je.

Ulaznice za ovaj događaj mogu se kupiti na Ticket.rs.

“Do 5. kolovoza su bile na raspolaganju promo cijene karata, više od 100 je bilo zainteresirano za karte po tim cijenama. Sada je do 28. kolovoza redovna cijena od 180 eura, iskoristite mogućnost jer u posljednjem tjednu ide i ta treća cijena, najskuplja… Za studente je promotivna cijena od 40 eura, tako da – iskoristite priliku, brzo se popunjavaju mjesta“, izjavio je Ivan Radak.

