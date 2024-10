Jandroković o NSATU misiji: Boli me briga što će reći Bulj, Grmoja, Bauk…

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Održala se sjednica Predsjedništva Hrvatskoga sabora s predsjednicima klubova zastupnika kojom predsjeda predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.

Nakon sastanka izjavu je dao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

“Iznenadio me je način na koji su pojedini zastupnici, pa i pojedini klubovi, s podcjenjivanjem govorili o čovjeku koji predstavlja jednu, u stvari najmoćniju vjerojatno vojnu organizaciju na svijetu, u koju se Hrvatska uključila 2009. godine, nakon zahtjevnih pregovora. To nam je osiguralo stabilnost, mir, to nam je osiguralo i gospodarski napredak, i sada na jedan vrlo provincijalan, pa i primitivan način, dio zastupnika govori o NATO savezu”, rekao je Jandroković

“Zar mislite da taj nema iskustva i da bi se dao instrumentalizirati? Zar mislite da smo mi toliko moćni da bi mogli drugog čovjeka NATO-a instrumentalizirati. Oporba će sada izmišljati razloge i osmišljavati teze da nekoga instrumentaliziramo. Neka dobro razmisle što je za Hrvatsku bitno”, poručio je Jandroković, a prenosi tportal.

Postavilo se i pitanje koja je dvotrećinska većina, s obzirom da Sabor funkcionira s jednim zastupnikom manje. “Moje bi razmišljanje bilo 100, ali to je kompleksno”, poručio je.

Tko je Boris Ruge, drugi čovjek NATO-a koji danas dolazi u Sabor?

“Neka dobro razmisle što čine”

“U ovom trenutku poigravati se s time, je neozbiljno. a oni koji će glasovati, neka dobro razmisle što čine i kako će ih povijest pamtiti. Kratkoročno će im možda donijeti korist, ali dugoročno će napraviti pogrešku. Kao što je SDP napravio grešku 1991. Imao je SDP momente u povijesti kada je donosio odluke loše po Hrvatsku”, poručio je Jandroković.

Komentirao je sastanak kojeg je Zoran Milanović u četvrtak sazvao u MORH-u, odnosno sastanak s Glavnim stožerom.

“Nastoji dovesti u podređeni položaj visoke dužnosnike HV-a, on demonstrira svoju neku moć i dovodi čelnike vojske u ponižavajući položaj. Još jedan udar u institucije hrvatske države. Ne znam koji je povod, što se slavi, što je toliko svečano”, poručio je Jandroković.

“NATO je nama kao servis”

Kazao je da mu se ne sviđaju procjene poput onih “da nema ne treba netko soliti pamet”. “Pa NATO je nama kao servis. Ti ljudi rade i za nas”, rekao je Jandroković.

“Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti”, rekao je Jandroković, no nije konkretno odgovorio kada će to biti.

“Učinit ćemo koliko god možemo da bi tu odluku donijeli”, dodao je.

Prozvao je SDP da su se igrali s ulaskom u NATO i EU. “Sve strateške odluke HDZ je nosio na svojim leđima. Ovo što sada čine meni pokazuje da nisu ništa naučili”, rekao je Jandroković.

Drugi čovjek NATO-a dolazi pred saborski Odbor: “Ma da dođe Sveti Petar, ne mijenjamo stav”

“Boli me briga što će reći Bulj, Grmoja, Bauk…”

“Boli me briga što će reći Bulj, Grmoja, Bauk, nego što građani misle. A građani su zbunjeni jer najviši hrvatski dužnosnici lažu. Te priče o lažnom suverenizmu, možda će zbog takvih odluka naši mladi imati lošiju budućnost”, rekao je Jandroković.

Predsjednik Sabora složio se s idejom bivšeg predsjednika Ive Josipovića da se ubuduće održavanje predsjedničkih izbora prebaci na proljeće. “Nezgodno je ovo između Božića i Nove godine, ljudi su na skijanju”, kazao je.

“Ovo je nadstranačka tema i ima dugoročne posljedice na status Hrvatske u NATO savezu i mislim da treba biti donijeta”, rekao je Jandroković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Završen nadzor u bivšoj školi problematičnog učenika: Inspekcija priprema rigoroznu kaznu FOTO / Prešao je više od 2200 kilometara uz potrošnju goriva od 2,5 litre, a nije riječ o dizelu