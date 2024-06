Jandroković: Za izbor ustavnih sudaca potreban dogovor barem s dijelom oporbe

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izjavio je u ponedjeljak kako je za izbor deset novih sudaca Ustavnog suda potrebna dvotrećinska većina saborskih zastupnika pa za to vladajući moraju postići dogovor barem s dijelom oporbe.

“Da bi se izabrali suci potrebna je dvotrećinska većina u Hrvatskom saboru, dakle, nije dovoljna samo parlamentarna većina nego moramo imati više od sto zastupnika. Zato moramo postići dogovor s barem dijelom oporbe”, rekao je Jandroković novinarima na znanstvenom kongresu u Splitu.

Na upit hoće li se HDZ o izboru novih sudaca Ustavnog suda dogovarati s Domovinskim pokretom (DP) poručio je da će u pregovore biti uključeni svi, pa tako i DP.

Podsjetio je kako je za izbor sudaca Ustavnog suda saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspisao javni poziv te je krenuo rok od 30 dana u kojem će se javiti kandidati. Nakon toga će biti obavljen intervju s kandidatima za tu funkciju.

SDP-ovka o izboru ustavnih sudaca: “Nećemo odstupiti od zaštite ljudskih prava”

Upitan kako su se snašli novi ministri iz DP-a odgovorio je kako mu se čini da za sada solidno funkcioniraju. No, očekuje da će u idućem razdoblju “dublje ući u materiju i pokazati sve što znaju”.

“Nema više onih sto dana pauze, kao što je to bilo nekada. Danas se odmah kreće ‘u glavu'”, kazao je.

Jandroković je u Splitu otvorio znanstveni kongres “13th ISABS Conference on Applied Genetics and Mayo Clinic Lectures in Translational Medicine”.

