Je li predsjednik Milanović ruski plaćenik? “Dokazi se skupljaju, treba vremena, ali nije li čudno njegovo ponašanje”

Ruski plaćenik Zoran Milanović! To je teza koju od jučer, nakon najnovije epizode svađe Pantovčaka i Banskih dvora zbog dolaska u Dubrovnik Aleksandra Vučića, ponavljaju iz HDZ-a. No vladajući se još ne mogu dogovoriti sumnjaju li u to ili imaju dokaze za tako teške optužbe. Oporba zato preko saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost traži izvješće SOA-a o tome.

Zoran Milanović vratio se iz Poljske, a onda oglasio na Facebooku. Na optužbe koje stižu od premijera i ministra vanjskih poslova da mu možda Rusi financiraju kampanju – odgovorio je snimkom iz 2020. nakon zagrebačkog sastanka Gordana Grlića Radmana i ruskog kolege Sergeja Lavrova.

Milanović, poručili su iz njegova ureda, tome nema što više dodati, ni nakon što je gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković otišao i korak dalje i tvrdi da postoje i indicije da rusi financiraju Milanovića. Na temelju kojih dokaza?

“Nema dokaza”

“Ja to mogu samo protumačiti samo da se ljudi pitaju. Dakle to što se govori, ne govori se na temelju dokaza i indicija nego na temelju njegovih istupa. To je moje tumačenje, više pitajte Grlića Radmana”, govorio je danas ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

O dokazima ništa ne zna ni HDZ-ov predsjednički kandidat Dragan Primorac.

“Idemo pogledati dokaze, dokazi se skupljaju, treba vremena da se skupe, ali nije li čudno njegovo ponašanje od početka rata u Ukrajini koje je u potpunosti u suprotnosti svih saveznika. I njegova proruska orijentacija. a imali smo Domovinski rat u Hrvatskoj, zbog čega, evo vi meni recite”, pitao se Primorac.

Jedno je kritika stava, a drugo optužba da netko prima strani novac pa Možemo od Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost traži izvješće SOA-e.

“Što se tiče odbora za nacionalnu sigurnost, da, oni bi trebali tražiti izvješće SOA-e da se vidi je li Hrvatska stvarno u hibridnom ratu i u ratnom stanju ili ne”, kaže predsjednička kandidatkinja Možemo, Ivana Kekin.

Ovako ozbiljne optužbe treba istražiti – slaže se i nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić. “Očekujem, kroz ostale mehanizme koje imamo, a koje se odnose na nacionalnu sigurnost i resorni Odbor, da vidimo je li ovo istina. Ako imamo predsjednika kojeg financiraju strane vlade on mora otići. Točka. Isto tako, ako imamo u Vladi i ministarstvu osobe koje se zezaju s ovakvim optužbama ozbiljnim, on mora prestati obnašati tu funkciju”, rekla je.

Sukob oko slanja vojnika

Ranko Ostojić koji vodi Odbor za unutarnju politiku poručuje da je zahtjev za očitovanjem SOA-i pripremljen te da ga šalje u ponedjeljak ujutro – a šef stranke koja bi trebala financirati Milanovićevu kampanju kaže:

“Možda mu masoni financiraju kampanju, neprimjereno i meni smiješno. Čovjek je, gle čuda, predsjednik RH i njegova kampanja ne postoji. Vrlo smiješno i tragikomično”, navodi Siniša Hajdaš Dončić.

Grlić Radman: Milanovićevu kampanju plaćaju Rusi, a i Vučić ima pravo na slobodu govora

Najnoviji je ovo krak prepucavanja koji je proizašao iz sukoba oko slanja vojnika u Njemačku. Milanović odbija potpisati odluku jer kaže da tako sprječava odlazak vojske u Ukrajinu. Vlada tvrdi da je to samo obuka i želi potporu za to dobiti dvotrećinskom većinom u saboru. Bivši predsjednik Ivo Josipović jučer je u našem programu rekao da se radi o obuci te da je protuustavno da o tome odlučuje Sabor.

“Treba se razjasniti što je u stvari, no malo je sporno da nakon 30 godina države i dalje nemamo jasnu impretaciju toga što u Ustavu piše ili ne piše, ali me više zabrinjava činjenica da bi saborski zastupnici trebali glasati o pitanju o kojem dva vrha ove države imaju oprečne informacije”, kaže Kekin.

“U samom tekstu odluke ne nalazni ništa sporno, ali imamo predsjednika koji ima službe i informacije na raspolaganju i koji tvrdi suprotno. Nama se ta situacija, ako ćemo biti politički ozbiljni i odgovorni, mora rasvijetliti do kraja”, dodaje Selak Raspudić.

Možemo zahtjeva sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Marija Selak Raspudić saborsku raspravu makar i na Odboru, a glasanje se očekuje 25.listopada.

