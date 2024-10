Jedan grad najavio kolike će biti božićnice: Iznosi ponovno idu do 600 eura, a mijenja se i cenzus

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Neki gradovi već razmišljaju o božićnicama, a jedan od njih je i Umag. Iz Grada su tako odlučili podići ljestvicu pogodnosti i osigurati veći broj potpora za one čiji je iznos mirovine manji od 500 eura. Tako će oni s mirovinom, odnosno ukupnim mjesečnim prihodom, do 200 eura dobiti iznos od 600 eura.

Grad Umag je na jučerašnji Međunarodni dan starijih osoba objavio važnu vijest za umirovljenike i osobe starije od 65 godina koje nemaju druga primanja. Mijenja se cenzus za dodjelu božićnice s 300 na 500 eura, dok su iznosi koje će dobiti od 100 do 600 eura, piše mirovina.hr.

Podignut je cenzus

Umag je prošle godine dijelio božićnice umirovljenicima u iznosu od 600 eura i bio je rekorder s obzirom na druge gradove i općine. Ove godine je odlučio ponoviti isto, ali je podigao i cenzus za primanje božićnice pa je on tako umjesto dosadašnjih 300 eura, sada 500 eura. Božićnicu će dobiti umirovljenici i osobe bez ostalih primanja starije od 65 godina koje imaju prebivalište na području grada Umaga u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva, a čiji su mjesečni prosječni primici od 1. siječnja do dana podnošenja zahtjeva do 500 eura.

Zahtjev za potporu se može preuzeti na internetskim stranicama Grada Umaga ili na ulazu u zgradu Gradske uprave. Zahtjev s popratnom dokumentacijom se podnosi Upravnom odjelu za opću upravu i društvene djelatnosti do 29. studenoga.

Od 100 do 600 eura

Visina Božićnice umirovljenicima i starijim osobama utvrđuje se u iznosu od 600 eura korisnicima čiji je prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini jednak ili manji od 200 eura. 400 eura će dobiti korisnici čiji prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda, odnosno iznos primitaka u tekućoj godini iznosi od 200,01 do 300 eura. Iznos od 200 eura ide korisnicima čiji prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini iznosi od 300,01 do 400 eura, dok će 100 eura dobiti oni čiji prosječni mjesečni iznos ukupnih prihoda, odnosno primitaka u tekućoj godini iznosi od 400,01 do 500 eura.

“Grad Umag želi iskazati zahvalnost svim osobama starije životne dobi, a ujedno im barem dijelom uljepšati blagdane. To je samo oblik male zahvale svima njima, koji su cijeli život toplinom i ljubavi ulagali u naš grad, ne bi li se zajednica razvila u pozitivniju i zdravu sredinu. Naša je misija osigurati umirovljenicima dostojno starenje i aktivno sudjelovanje u društvu, kako bi im se, kroz podršku, barem u malom dijelu odužili za sve što su učinili za razvoj našeg društva”, istaknuo je gradonačelnik Umaga Vili Bassanese.

