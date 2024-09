Analitičar: Dvoje najprepoznatljivijih SDP-ovaca ne sudjeluju u izborima. To je problem

Podijeli :

Jerko Trogrlić, politički analitičar, u Novom danu kod naše Mašenke Vukadinović komentirao je izbor novog vodstva u SDP-u.

Trogrlić je kazao da on i njegova tvrtka ne radi niti s jednim od pet kandidata za lidera stranke, ali da radi za grad Makarsku odnose s javnošću čiji je gradonačelnik Zoran Paunović jedan od kandidata za novog predsjednika SDP-a.

Komentirao je jesu li svi kandidati imali ravnopravan tretman tijekom kampanje.

Analitičar o izborima u SDP-u: “Nije petero kandidata u utrci za predsjednika, samo ih je dvoje”

“Unutarstranačka demokracija u Hrvatskoj nije na nekoj razini, a u SDP-u imamo pravilo ‘jedan član-jedan glas’. Mislim da su bila tri sučeljavanja, tako da su napravili više nego ijedna druga stranka u Hrvatskoj u ovom trenutku. Koliko znam, nijednom kandidatu nije bilo zabranjeno da obilazi Hrvatsku i predstavlja se”, kazao je Trogrlić.

Dodaje da ni u zapadnim demokracijama stranke ne pružaju platformu za predstavljanje kandidatima. “U usporedbi s izborima u Domovinskom pokretu i HDZ-u, ovo je bilo puno demokratičinije.”

U političkim i medijskim kuloarima neslužbeno kao favorit kotira Siniša Hajdaš Dončić kojeg se smatra kandidatom kontinuiteta dosadašnje politike Iblerovog trga.

“Nešto što je vrijedilo do sada je da pobjeđuje onaj za kojeg većina misli da će pobijediti. U ovom trenutku to je Siniša Hajdaš Dončić i ne možemo kriti da je on najveći favorit. Isitna je da je od kandidata najprepoznatljiviji, ali istina je i da dvoje najprepoznatljivijih SDP-ovaca na nacionalnoj razini ne sudjuluju u izborima i mislim da je to problem za SDP, jer imate Biljanu Borzan i Tonina Piculu koji su ostali izvan ove priče, imate Hajdaša Dončića i Sabinu Glasovac koji su na nižoj razini i onda dolaze drugi kandiati. Od ovih koji su se kandidirali, Siniša Hajdaš Dončić je najvidljiviji”, naveo je Trogrlić.

Komentirao je i “krizu liderstva” u SDP-u. “Kriza liderstva zaista je prisutna. U vrijeme Račana i Milanovića imali ste izdvojena mišljenja, ali i puno snažniji osobu na čelu stranke. Ono što je problem jest da najistaknutiji SDP-ovci ne prihvaćaju preuzeti te uloge u ovom trenutku.”

Sve o unutarstranačkim izborima u SDP-u pratimo NA OVOM LINKU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Google je počeo s brisanjem računa na Gmailu: Evo što napraviti kako biste ih spasili Koliko soli treba staviti u kiseli kupus? Evo kako izračunati točnu količinu