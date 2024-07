U središtu Zagreba kreće druga faza velikog prometnog projekta: “Skraćuje se vrijeme putovanja”

Podijeli :

Luka Batelic/PIXSELL

Grad Zagreb je ovaj tjedan započeo drugu fazu unaprjeđenja semaforskog sustava, kao dio projekta automatskog upravljanja prometom.

Trenutno je u sklopu projekta na optičku infrastrukturu priključeno 18 novih semaforskih uređaja kojima se iz jednog centralnog mjesta upravlja na daljinu, piše Večernji list.

Manje gužvi

“Automatskim upravljanjem prometom na svim obnovljenim raskrižjima uspostavlja se učinkovitiji sustav upravljanja prometom jer se rad semafora prilagođava uvjetima na cesti, znatno se povećava protočnost raskrižja, skraćuje vrijeme putovanja i povećava sigurnost. Pritom, prednost u prometu se daje tramvajima te se na taj način dobiva efikasniji i brži javni prijevoz”, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Pojasnio i da se, uz smanjenje čekanja i vremena putovanja, na ovaj način smanjuje i onečišćenja zraka, negativni utjecaj buke te broj prometnih nesreća.

U prvoj fazi zamjene semaforskih uređaja u Donjem gradu, koja se provodila u veljači i ožujku ove godine, zamijenjeno je ukupno 18 uređaja. U drugoj fazi, od 15. srpnja do 9. kolovoza, bit će zamijenjen još 21 uređaj.

Tijekom ovog razdoblja uređaji će se zamijeniti na raskrižjima:

Ulica Izidora Kršnjavoga – Savska cesta (kod vatrogasaca)

Ulica Jurja Žerjavića – Gundulićeva ulica

Ulica baruna Trenka – Preradovićeva ulica

Ulica baruna Trenka – Gajeva ulica

Ulica Pavla Hatza – Trg kralja Tomislava (zapad)

Srednji Zeleni val (od Savske ceste do Trga Nikole Šubića Zrinskog)

Srednji Zeleni val (od Petrinjske ulice do Draškovićeve ulice) i sjeverni dio Palmotićeve ulice

Južni Zeleni val (od Trga kralja Tomislava do Draškovićeve ulice).

Nakon Donjeg grada u planu je zamjena semafora na Ilici, Vlaškoj, Horvaćanskoj cesti, Dubravi, Aveniji Dubrovnik, Ulici grada Vukovara, Ulici kralja Zvonimira i Ulici Savezne Republike Njemačke.

Zbog zamjene semaforskih uređaja mogući su povremeni kratkotrajni zastoji, napomenuli su iz Grada.

