Seizmolog Krešimir Kuk gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao potres magnitude 3,4 koji je u srijedu pogodio Rijeku.

“Nije to bio neki jaki potres. Na cijelom području Hrvatske imamo manju seizmičku aktivnost u posljednje vrijeme”, kazao je Kuk.

Kod nas su potresi uglavnom relativno plitki, kaže seizmolog.

“Potresi do desetak kilometara hipocentralne dubine su karakteristični za naša područja. Potres magnitude 3 i oko 3 ne oslobađa previše energije da bi činio ikakve štete. U užem epicentralnom području se osjeti malo jače. Kvarnersko područje je puno bolje, jednostavno rečeno, od recimo Banovine pa ne dolazi do pojava amplifikacija – pojačavanja efekata potresa zbog lokalnih karakteristika tla”, pojašnjava.

Kuk kaže da je potres u Rijeci bio izdvojen, ali da je bilo par slabijih potresa u Sloveniji. “To područje se nadovezuje u geološkom, odnosno u seizmo-tektonskom smislu.”

U Hrvatskoj su oduvijek najaktivnija područja bila šire dubrovačko područje, južno priobalje, te širo riječko i zagrebačko područje, uz koje se svrstava i Banovina, rekao je Kuk.

Kako funkcioniraju sustavi za upozorenje na potres?

Iako već postoje napredniji sustavi koji na neki način mogu upozoriti na potres, Kuk je objasnio zašto to u Hrvatskoj ne bi funkcioniralo.

“Ti sustavi su već dulje vremena razvijeni, ali u dijelovima svijeta gdje su potresi dovoljno daleko od mjesta koje gledamo kao ugroženo, neki grad ili neko naseljeno mjesto. Mi tu imamo lošiju situaciju – nama su epicentri potresa u neposrednoj blizini gradova, pa je zapravo fizikalno onemogućeno djelovanje takvog sustava”, poručuje Kuk.

“Princip je uvijek isti – kad se potres generira negdje, val potresa uzrokuje trešnju i on putuje brzinom koja je poznata i vrlo je lako izračunati koliko vremena će trebati da od mjesta od epicentra potresa do nekog velikog naseljenog mjesta nastupi trešnja. Kod nas je, nažalost, to vrijeme prekratko”, dodaje Kuk.

