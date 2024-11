Kakve su šanse predsjedničkih kandidata i tko na koje birače može računati?

Podijeli :

Sanjin Strukić/Neva Žganec/Ivana Ivanović/PIXSELL

Petoro predsjedničkih kandidata, od kojih četvoro imaju zaleđe najjačih političkih stranaka, profiliralo se, barem prema anketama, u glavne favorite za ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora.

Uz najvećeg favorita Zorana Milanovića, kojemu posljednje objavljeno istraživanje u nizu, ovotjedni Crobarometar, daje 35 posto podrške birača, tu su i kandidat HDZ-a Dragan Primorac (24,5 posto), nezavisna Marija Selak Raspudić (8 posto), kandidatkinja Možemo Ivana Kekin (6,8 posto) te kandidat Mosta Miro Bulj (3,9 posto).

ANKETA / Za koga ćete glasati na predsjedničkim izborima?

Danas je počelo prikupljanje potrebnih 10 tisuća potpisa za kandidaturu, a izvjesno je da će ovih petoro kandidata biti (zapravo, već jesu) u središtu pažnje.

“Milanovića na ljevici nitko ne ugrožava”

I komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić kaže kako je od početka jasno da će se prava izborna borba voditi između petroro spomenutih.

“Pretendenata da postanu kandidati je puno, ali neće biti puno onih koji će skupiti 10 tisuća potpisa jer to nije lako. Velika većina glasova otići će na ovih petero”, kaže.

Velika razlika u anketama između Milanovića i Primorca, a naročito spram ostalih kandidata govori da Milanović već može računati na ulazak u drugi krug izbora.

“On je sigurno u drugom krugu barem iz dva razloga. Prvo, zato što ima postotak podrške takav kakav ima. Ne može se na dan izbora dogoditi nešto toliko radikalno da on ne bude u drugom krugu. Drugi razlog je taj što on birače iz svoga bazena može dijeliti jedino s Ivanom Kekin. On s ljevice nema drugih izazivača koji bi ga mogli ugroziti”, smatra Trogrlić.

Bitka između Primorca i Selak Raspudić

Što se tiče Dragana Primorca, on ima uvjerljivu prednost u odnosu na treću u anketama, Mariju Selak Raspudić.

“Iako je razlika između njih dvoje poprilično velika, to je ta bitka koja se može dogoditi. No, promjene bi zaista trebale biti velike da se u malo više od mjesec dana do izbora ta razlika istopi”, dodaje.

U utrku za Pantovčak kandidati kreću s ovim izbornim sloganima

Ima li onda smisla da se svi Milanovićevi izazivači u prvom krugu fokusiraju na njega ili da vode izbornu borbu među sobom – pitali smo Trogrlića.

“Kako za koga. Jedina koja može pridobiti nešto Milanovićevih birača je Kekin, koja po mom mišljenju zasad vodi najkvalitetniju kampanju u smislu poruka, angažmana, aktivnosti… općenito digitalne kampanje. No, ona vrlo rijetko ide agresivno prema Milanoviću, a jedino njemu može preoteti dio birača. Jako puno vremena posvetila je napadima na Primorca, ali nijedan njegov birač neće glasati za nju. S druge strane, velik je broj glasača Možemo koji će dati glas Milanoviću neovisno o tome što je on u svome mandatu više puta iznevjerio neke osnovne vrijednosti za koje se oni zalažu. No, procjenjuju da je on najautentičniji antihadezeovac na ovim izborima. Dio tih birača poštuje Kekin, ali glas za nju smatraju potencijalno bačenim”. tvrdi Trogrlić.

“Dovoljno mu je što je antihadezeovac”

I ostali birači s ljevice, dodaje, prigrlit će Milanovića i dati mu glas isključivo zato što dosljedno izvršava svoj program.

Analitičar o datumu izbora: “Imat ćemo devet dana prave lude kampanje. Ali tek u drugom krugu”

“A taj program svodi se na to da je antihadezeovac i da je brana tomu da HDZ preuzme sve poluge vlasti. Osim te, mi ne znamo niti jednu drugu stavku Milanovićevog programa, ali to mu se u ovom okruženju pokazuje dovoljnim.”

Za Selak Raspudić Trogrlić kaže da jedina može uzimati glasače iz različitih bazena – i s centra i lijevo i desno.

Da je HDZ išao s jačim kandidatom…

“Miri Bulju i ostalima to nema nekog velikog smisla. Njima su Primorac i HDZ ti koji im smetaju. No i značajan dio protestnih antihadezeovskih glasača Mosta spreman je dati glas Milanoviću”, kaže.

Na pitanje kako tumači velik broj potencijalnih kandidata s desnice (Bulj, Branka Lozo, Tomislav Jonjić, Mislav Kolakušić, Dražen Keleminec …) Trogrlić kaže da je to također stoga što je Milanović uvjerljivi favorit izbora.

Komunikacijski stručnjak otkrio gdje se kandidati trebaju usmjeriti: “Društvene mreže nisu iste kao na prošlim izborima”

“Na lijevom spektru procjenjuju da uz njega nemaju šanse pa se i ne uspuštaju u bitku. Kekin to radi ne da bi pobijedila na izborima, nego da bi Možemo pokazalo razliku u odnosu na SDP. To su, uostalom, već učinili i na parlamenarnim izborima kada nisu htjeli ući u koaliciju Rijeke pravde. Time grade svoju poziciju samostalnosti. A da je HDZ išao s jačim kandidatom od Primorca, recimo s Ivanom Anušićem, onda sigurno ne bi bilo ni toliko kandidata s desnice”, objašnjava.

Može li u drugi krug netko treći?

Je li neizvjesno tko će uz Milanovića ući u drugi krug?

“Ako ćemo gledati samo brojke i analitički, čak ni to ne izgleda neizvjesno. U ovom trenutku zaista se čini da će Milanović i Primorac biti u drugom krugu. Ali, ako vjeruješ u kampanju koju radiš za to drugo mjesto za drugi krug – a ja vjerujem u učinak kampanja – još se može nešto napraviti”, zaključio je Trogrlić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.