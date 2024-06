Kekin: Mislim da su ovo koraci Domovinskog pokreta kojih smo se bojali

Podijeli :

Saborska zastupnica Možemo! i njihova kandidatkinja na izborima za Europski parlament Ivana Kekin gostovala je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirala političke aktualnosti i nadolazeće Euoprske izbore.

Kekin se osvrnula na prijedlog da Milorad Pupovac bude izabran na čelo saborskog Odbora za manjine, a čemu se protivi Domovinski pokret.

“Podsjetila bih da prema našim ustavnim vrednotama i ono što smo se dogovorili kakvo smo društvo, ti ljudi predstavljaju svoje manjine, biraju se po posebnom ključu i oni su legitimno izabrani predstavnici manjina. Isključivanje njih po ključu toga koga oni predstavljaju i tko su oni je diskriminatorno. I to da se to već napravilo u Vladi je zapravo Plenkovićev poraz i on je na neki način institucionaliziaro tu diskriminaciju, ali da to sada prelazi na Sabor, mislim da su to koraci za koje smo se bojali da će ih Domovinski pokret provoditi i da HDZ neće adekvatno na iste odgovoriti.”

Pupovac je izjavio da je uvjeren da će Andrej Plenković čuvati ustavne vrednote pa i pod cijenu vlasti, a Kekin smatra da je to previše optimističan pogled na situaciju.

“Bojim se da taj pakt kojeg je Andrej Plenković na koncu konca sklopio s onima koji otvoreno nasrću na ustavne vrednote, puno govori. Plenković je sam nasrtao na demokratske institucije u proteklim mandatima i to se ne može zanemariti. Od lex AP, od toga kako je krojio izborne jedinice, od postavljanja Ivana Turudića za našeg novog glavnog državnog odvjetnika… Predstavljanje Andreja Plenkovića kao čuvara demokracije i ustavnih vrednota, mislim da je preuzetno.”

Što se tiče EU izbora, Kekin poručuje kako su zadovoljni kampanjom te da su građani dobro rezonirali s temamama koje su i za Možemo! najbitnije. “Pitanje javnog prijevoza, pitanje jakih javnih sustava poput obrazovanja, mobilnosti naših klinaca, pitanje jakog javnog zdravstva, pitanje poljoprivrede kao ključno pitanje – kako se opterećuje poljoprvrednike davanjem poticaja što ih prertvara na neki način u birokrate…”

Kekin je komentirala Stjepu Bartulicu iz Domovinskog pokreta koji je, poput nje, kandidat na EU izborima.

“Podsjetila bih njegove glasače i one koja razmišljaju da glasaju za njega da on koji se potpisuje s ‘Croatia first’ u svojim objavama itd., on pri tom sudjeluje na konferencijama radikalnih mađarskih udruga koje imaju osnovnu agendu propagiranje velike Mađarske koja uključuje pola hrvatskog teritorija. Tako Bartulica vidi ‘Croatia first’ – na način da se druži s ekipom koja bi pola Hrvatske pripojila velikoj Mađarskoj.”

