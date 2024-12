Komunikacijski stručnjak: HDZ bi u drugom krugu mogao podržati Selak Raspudić

Podijeli :

Komunikacijski stručnjak i profesor Ivan Rimac u Pregledu dana s Domagojem Novokmetom komentirao je predsjedničke izbore i druge političke aktualnosti.

Predsjednički kandidat HDZ-a Dragan Primorac predao je više od 100.000 potpisa. Rimac je komentirao ima li to smisla, odnosno, utječe li na javno mnijenje.

“Teško da samo to može biti ono što bi preokrenulo javno mnijenje, ali to može biti odgovor na predizborne ankete koje daju relativno male šanse nekim kandidatima pa ovo može uvjeriti birače da ipak možda nije tako”, rekao je Rimac.

Selak Raspudić poručila: Zoran Milanović ima problem staklenog stropa

No, rečeno je iz Državnog izbornog povjerenstva kažu da neće brojati više od 10.100 potpisa pa nema smisla predati više. Rimac naglašava i da oko polovice potencijalnih kandidata neće skupiti potpise, ali i da je to dobro zbog potencijalnih debata. Na koje će Zoran Milanović ići, kako je i najavio. Iako, trenutno ne daje izjave medijima pa se nagađa da možda potpuno odustane i od debata.

“Ne bi bilo pametno jer to može naljutiti birače, ali nije dobro tako se ponašati zato što nikad izbori nisu unaprijed dobiveni. Uostalom, to bi moglo dovesti do pasivnosti birača”, smatra Rimac i komentira šutnju aktualnog predsjednikaza medije, ali i aktivnost u direktnom odnosu s biračima:

“Kampanja službeno nije počela pa može tako nastupati. Direktni kontakt s biračima je, s druge strane, uvijek dobrodošao. Premijer Andrej Plenković pak u svojim govorima redovito spominje Milanovića, bar pet puta više nego svog kandidata. Zato Milanović vjeruje kako je već dobio izbore, ali ne smije se opustiti i prekinuti kontakt s biračima.”

Primorac nije najbolje ušao u kampanju zbog afera iz vremena dok je bio ministar, zatim oko stana u Splitu, sumnjivog ratnog puta i zbivanja u Domovinskom ratu…

“Nekako je ispalo da njegova kampanja jest opterećena željom premijera da ga predstavi tako da je on na ekranu, a kandidat viri iza njegovo ramena. Drugo, protukandidati su mu izvukli cijeli niz afera, koje mu otežavaju kandidaturu. I afera bivšeg ministra Vilija Beroša povezana je s klinikom Dragana Primorca. Na ovaj način Primorac ne može puno napraviti. Plenković je puno više u medijima od njega i nije mu omogućio samostalnost. Ispada kao da je ovo kampanja Plenkovića i Milanovića, što Milanoviću pojednostavljuje situaciju.”

Primorac prikupio više od 100 tisuća potpisa i poručio: „Idemo prema konačnoj pobjedi“

Kandidatima s desnice ne daje previše šanse, iako smatra Mariju Selak Raspudić ozbiljnom političkom suparnicom za Primorca. Miru Bulja vidi kao ozbiljnog, ali nedovoljno opasnog za Primorca.

“Selak Raspudić mu se približava, a hoće li u drugi krug ovisi o stranačkoj disciplini članova i birača HDZ-a. Plenković je uvjeren da on može svojim autoritetom utjecati na njihov izbor, što može biti opasno, a nije ni demokratski.”

Komentirao je Rimac i Ivanu Kekin.

“Napravila je vrlo dobru kampanju i pokazala jasne političke stavove, što Selak Raspudić ne radi. Motivacija za Kekin je to što će biti vidljivija, a to će pomoći Možemo u narednim izborima. Ali, teško da će ugroziti Milanovića. Kojem je potpuno svejedno s kim će se sučeliti u drugom krugu. Također, ako bi to bila Selak Raspudić, moguće je da joj podršku da upravo HDZ, čime bi nju i Ninu Raspudića možda pridobio i u Saboru na svoju stranu.”

Milanović prvi predaje svoju kandidaturu

Zanimljivo, ostavlja mogućnost da bismo uskoro mogli svjedočiti prijevremenim parlamentarnim izborima, ako Plenković neće imati većinu pri glasanju o povjerenju Vladi. U ovom trenutku, premijer računa na 76 glasova, tri SDSS-ova su upitna, 71 je sigurno protiv.

“Možda se sve zakuha uoči lokalnih izbora. Mogli bi koalirati neki “nespojivi” elementi, ako neki od partnera na lokalnoj razini odluče tim putem pa samim time utječu i na nacionalnu razinu”, zaključio je Ivan Rimac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Habijan o Milanoviću: “Za mene on od tog trenutka više nije predsjednik RH” Zoran Milanović: Ovo je zadnja kampanja. Nema više, ovo je zadnji tango