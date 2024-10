Kovač: Amerikanci čak i kad nisu zadovoljni potezima Izraela štite ih jer su kao obitelj

Podijeli :

Bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač gostovao je u Pregledu dana kod Igora Bobića gdje je govorio o stanju na Bliskom istoku, a prokomentirao je i nezavidan odnos predsjednika Zorana Milanovića i Vlade.

Nakon smaknuća šefova Hamasa i Hezbolaha, Izrael sada sjedi u kokpitu, tvrdi Kovač.

“U odnosu na Hamas i Hezbolah, Netanyahu je postigao velike uspjehe. Izrael je spreman na konfrotaciju s Iranom, ali Amerikanci nisu oduševljeni tom spremnošću Izraela da konfrontira malo žešće”, kaže Kovač.

Izrael je najavio da će odgovoriti na iranski napad, ali Kovač smatra da to neće biti neki teški napad.

“Pretpostavjam da će to biti udari na neke vojne instalacije, ali ništa prežestoko. Ako onda Iran odgovori, Izrael će odgovoriti žešće. Moj je dojam da Iran nije zainteresiran za neku radikalizaciju. Čini mi se da nema za to dovoljno sredstava”, rekao je Kovač.

“Amerikanci i Izrael su obitelj”

Iako je Izrael spreman na konfrontaciju, Amerikanci su ljuti jer dosta toga rade na svoju ruku, ali ostaju im podrška jer su poput obitelji, smatra Kovač.

“S jedne strane Izrael je ovisan o Amerikancima. Bez vojne i logističke podrške Amerikanaca, Izrael ne može opstati u vojno-strateškom smislu, realno. Ali ima podršku Amerikanaca – jer su obitelj. Na kraju bliskog člana obitelji ipak zaštitite ii oni će to nastavljati činiti”, izjavio je Kovač.

S druge strane, malo više na strani Irana, su Rusi i Kinezi, ističe Kovač.

“Kinezi nemaju mogućnost projiciranja svojih snaga. Ne mogu pomoći u velikoj mjeri Irancima. Rusima to odgovara. Ako se Rusi pokažu džentlmenima i da su na strani Irana, ali da se neće previše miješati, to Rusima odgovara zbog konflikta u Ukrajini jer napreduju i oni imaju dojam, a to se sve više širi i u krugovima na zapadu, da će Amerikanci na kraju prepustiti Ukrajince Europljanima. Što prije mi to shvatimo u Europi, to bolje za nas. Na kraju ćemo mi sve to financirati”, smatra Kovač.

Gdje je plan Ukrajine za kraj rata?

Kovač tvrdi da bi Ukrajina trebala mobilizirati više svojih vojnika.

“Ukrajina je do sad mobilizirala manje od milijun vojnika, a ima stanovnika kao Francuska u Prvom svjetskom ratu, oko 35 milijuna. Francuska je u Prvom svjetskom ratu mobilizirala 3,5 mil vojnika. Znači Ukrajina mora još mobilizirati i moramo imati zajedničku viziju kako okončati rat. Samo slušamo treba oružja, nekad novaca. Ali kako ćemo doći do kraja rata? Ja bih to volio čuti od ljudi koji upravljaju procesima”, poručio je Kovač.

Sukob Milanovića i Vlade

Kovač se osvrnuo na situaciju u Hrvatskoj oko prijepora predsjednika Zorana Milanovića i Vlade po pitanju slanje hrvatskih časnika na vojne misije NATO-a, među kojima je i obučna potpora Ukrajini.

“Bilo bi logično, prirodno, lijepo da postoji sklad. Toga sklada već četiri godine nema. Mi, umjesto da ljudi sjednu za stol, bez obzira na uvrede, i da dogovaraju neke stvari, mi čitamo priopćenja ili slušamo neke izjave. To nije rješenje”, smatra Kovač.

“Komunikacija ide samo preko Facebooka, preko videoporuka ili javnih istupa i onda mi svi sjedimo u publici i gledamo. Umjesto da se to rješava iza zatvorenih vrata i onda obavijesti hrvatsku javnost”, dodaje Kovač.

