Ljeti na cestama vreba velika opasnost. “Događa se puno nesreća, naročito u jednoj našoj regiji”

Jiří Rotrekl from Pixabay

Rubrike crnih kronika ljeti vrve vijestima o prometnim nesrećama. To je doba godine kada na prometnicama, u naseljima i izvan njih vlada najveća gužva jer tada na cestu izlaze i sve vrste otvorenih vozila koje se ne voze zimi poput motocikala i quadova.

Već u proljeće pa tijekom cijelog ljeta i sve do kasno u jesen, kada se u poljima obavljaju poljoprivredni radovi, na mnogim cestama, pogotovo lokalnim, u promet se uključuju traktori, kombajni i razni radni strojevi. Izlazeći s polja na ceste, često na kotačima nose zemlju koja potom u vožnji otpada na kolnik. A u tome vreba jedna od najvećih opasnosti u prometu.

Dovoljno je da na zemlju padne malo kiše, da se ona raskvasi i pretvori u blato pa da na kolniku nastane opasan “premaz” na kojemu vozila lako mogu proklizati. Prometni stručnjak i sudski vještak za promet Goran Husinec kaže kako je to velik problem koji se, nažalost, ne može u potpunosti spriječiti.

Kazne od 130 do čak 1990 eura

“Radovi u poljoprivrednim zonama moraju se odraditi, a traktorist ne može svaki put kad izlazi iz polja očistiti zemlju i blato s kotača. U teoriji je to izvedivo, ali ne i u praksi. On bi sa sobom svaki put trebao imati kompresor, 200 litara vode i visokotlačni čistač (miniwash) što je praktički neizvedivo”, objašnjava Husinec.

U teoriji, koju spominje Husinec, odnosno u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, u članku 35 stoji da je “vozač dužan s ceste i cestovnog zemljišta ukloniti predmete i tvari koje s njegova vozila padnu na cestu i cestovno zemljište te predmete koje je pri zaustavljanju vozila ostavio na cesti”. U suprotnom, propisane su novčane kazne – od 130 eura za sudionika u prometu na cesti te od 660 do čak 1.990 eura za pravne ili fizičke osobe-obrtnike.

Proljetos, uoči početka sezone poljoprivrednih i šumskih radova, MUP je objavio upozorenje vozačima traktora podsjećajući ih da su dužni “prije uključivanja u promet očistiti blato kako ga ne bi traktorom nanijeli na kolnik i time ugrozili sigurnost ostalih sudionika u prometu”.

“U Istri strahovito puno takvih nesreća”

Husinec upozorava da vozači kada voze na cestama u poljoprivrednim zonama moraju biti iznimno oprezni.

“Oni moraju znati da može biti blata na cesti i da moraju prilagoditi brzinu. U autoškolama bi ih trebalo učiti da u područjima poljoprivrednih radova i lovnim područjima, gdje se cestom kreće puno traktora i terenskih vozila, treba voziti polako i oprezno”, kaže.

U svojoj praksi sudskog vještaka za promet Husinec kaže da se puno puta susretao s takvim slučajevima nesreća, pogotovo u jednoj našoj regiji.

“U Istri je strahovito puno prometnih nesreća kad ljudi izlete iz zavoja i nalete na blato koje je otpalo s poljoprivrednih vozila. No, sve su to bili slučajevi u kojima su vozači vozili brže od dozvoljenoga. On stoput prođe velikom brzinom kroz takav zavoj, ali stotinu i prvi put naiđe na blato i eto nesreće. Nitko nije izletio tko se kretao dozvoljenom brzinom”, ističe.

“Teško uočljiv, a jako sklizak premaz”

Zemlja koju traktori i radni strojevi ostave na cesti lako se pretvara u fini sloj blata.

“Ono nije toliko opasno odmah nakon što bude naneseno na cestu, nego kada ga kotači drugih vozila nabiju. Još ako ga kiša raskvasi, na cesti nastane jedan tanki premaz koji nekad bude teško uočljiv, a strašno je sklizak. Kad naleti na taj sloj blata, vozača najčešće uhvati panika pa počne nekontrolirano okretati volan te sleti s ceste ili pređe na drugu stranu kolnika. Tada su to, u pravilu, vrlo teške nesreće”, napominje Husinec.

Četiri ključna savjeta vozačima

U takvoj situaciji, ako uspije ostati pribran, vozaču je najbolje oduzeti gas.

“No za takvo što treba biti izuzetno sposoban. Najbitnije je da vozač pravilno drži upraljač vozila i da ima dobru tehniku upravljanja. Te se tehnike godinama uče vožnjom. Bitno je spriječiti zanošenje vozila. Ako se ono počne zanositi, vozaču je, naročito neiskusnom, vrlo teško zadržati kontrolu nad vozilom”, ističe.

Husinec na kraju savjetuje što učiniti da do proklizavanja vozila na blatu uopće ne dođe. Najvažnije je, kaže, da vozač pravilno sjedi u automobilu, da je koncentriran i da pravilno drži upravljač. Naravno, i da ne vozi prebrzo.

