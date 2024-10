Majka ozlijeđene bebe iz Slavonskog Broda: “Strašno je uopće razmišljati da je dijete to prošlo”

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Gradonačelnik Slavonskog Broda primio je majku djeteta čije je dijete zadobilo ozljede glave u jaslicama. Policija istražuje slučaj i pokušava shvatiti zašto odgojiteljice nisu obavijestile roditelje.

Policija istražuje slučaj

Policija istražuje što se dogodilo s petnaestomjesečnom bebom u Slavonskom Brodu, koja je prije dva tjedna u jaslicama zadobila ozljede glave.

Iako su to bile dužne učiniti, odgojiteljice o incidentu nisu obavijestile roditelje, niti su pozvale liječničku pomoć, pa je majka u šoku preuzela dijete.

Odmah je otišla na hitnu, gdje su bebi utvrđene ogrebotine i podljevi, ali još se ne zna njihov uzrok, piše Dnevnik.hr.

Majka u Slavonskom Brodu došla po bebu u jaslice, na glavi je imala podljeve i modrice

Gradonačelnik Mirko Duspara u četvrtak ujutro je primio roditelje, izrazio žaljenje i uvažio njihov zahtjev da promijene vrtić. U spornim jaslicama pokrenute su disciplinske mjere.

“Strašno je uopće razmišljati da je dijete to prošlo, da djetetu nije pružena pomoć, da je dijete zaspalo pod tim udarcem, da je dijete plakalo i da navodno to nitko nije čuo, mislim, to je strašno”, rekla je majka djeteta.

“Došlo je, na žalost, do propusta. Sve se ovo može dogodit, to su normalne stvari ja bih rekao kod djece, ali nije normalno da nešto tako ne obavijestite odmah roditelje”, rekao je Duspara.

“Odgojiteljice su dobile sankciju teža povreda radnih obveza sa mogućnošću otkaza ugovora o radu”, rekla je ravnateljica dječjeg vrtića.

