Marija Šestan 33 godine traži svoga sina: “Moja jedina želja je da ga pronađem i sahranim”

Marija Šestan već 33 godine traži sina Tomislava. Mladog pripadnika Turbo voda koji je branio Vukovar od velikosrpske agresije. U razgovoru s našom Mateom Klišanin Šestan je poslala je emotivni apel.

“Moja jedina i najveća želja je da pronađem gdje je moj sin, gdje je završio, da ga mogu sahraniti dok sam živa, da ima dostojno grob kao i svaki čovjek koji umre i koji to zaslužuje”, rekla je Marina Šestan.

“Ako itko zna što se dogodilo neka mi kaže. Ja samo trebam istinu da mogu otići na grob, isplakati se, odnijeti cvijeće i zapaliti svijeću. Ja sam sigurna da znaju. Ne svi, ali pijedini znaju… Zar je tako teško reći to jednoj majci koja 33 godine luta, moli, traži i pita. Ne mora meni, može anonimno, može na telefon. Ja da znam da je on negdje, ja bih kopala rukama, ovo je predugo…”, rekla je Šestan govoreći o desetljećima potrage za sinom.

Njezin sin je, kaže, iz Borovo komerca došao do Trpinjske ceste. U Borovu je jednoj ranjenoj ženi dao sat, a ona ga je godinama kasnije vratila u policiju i ispričala kako ju je Šestan ranjenu nosio.

“On nije nestao, nije to prašuma, oni su živi zarobljeni, oni su ubijeni. On je zarobljen i pogubljen. Ali ja i dalje tragam, dok sam živa. Daj Bože da se to ostvari prije nego što ja završim svoj život”, kaže majka Tomislava Šestana u emotivnoj izjavi.

