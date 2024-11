Radić: Domovinski pokret pokušava sakriti stvar koja je vidljiva s Marsa i iz aviona

Podijeli :

Predsjednik stranke DOMiNO Mario Radić bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Ilije Radića s kojim je razgovarao o političkim aktualnostima.

Stipo Mlinarić Ćipe danas je u programu N1 televizije prozvao Marija Radića rekavši da je on “maher za razbijanje desnice”: “Suzdržavao sam se da se ne nasmijem na sav glas kada sam čuo njegove izjave. Od njega se uvijek nešto može naučiti. Što se tiče njegovih optužbi, je li ovo ponovno neki sjevernokorejski model, smiju li se stranke natjecati i smije li bilo tko imati predsjedničkog kandidata, smije li se ići na predsjedničke i parlamentarne izbore, je li to neko novo pravilo koje se uvodi?”, odgovorio je Radić na optužbe.

“Što se tiče razbijanja desnice, kako on to svečano kaže, ja sam čovjek koji je okupio oko Miroslava Škore sve desne stranke, kada je povijesni rezultat napravljen. Ja sam tvorac rezultata Domovinskog pokreta i na prvim i na drugim parlamentarnim izborima. On je bio mali od kužine i na prvim i na drugim parlamentarnim izborima, a Ivan Penava nije ni bio u Domovinskom pokretu. Ponašaju se kao da nisu dobili ono što su htjeli, a htjeli su dobiti Domovinski pokret. Optužuju me, a ne znam za što me optužuju”, dodao je.

Radić ističe da Domovinski pokret pokušava nešto sakriti: “Stvar koja je vidljiva s Marsa i iz aviona, a to je da su, kada su se dokopali vlasti, za tu vlast u stanju napraviti sve. Prodali su obraz i nikada viša neće doći na vlast i neka uživaju u ovome.”

