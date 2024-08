Mario Radić: Penava dovodi vukovarske zaštitare i sprečava naše promatrače, to neće proći

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Mario Radić, kandidat za predsjednika Domovinskog pokreta, komentirao je za Večernji list nadolazeće unutarstranačke izbore koji se održavaju u subotu te sukob s 'drugom strujom' stranke koju predvodi aktualni predsjednik Ivan Penava.

“Vidim da pokušava doći zaštitarska tvrtka iz Vukovara, da neće dozvoliti promatrače na prebrojavanju, to nećemo dopustiti. Ovo je dosad bila politička borba, sad bih rekao – političko nasilje, sa svim elementima političkog nasilja. Nemam ništa protiv zaštitara, no to da bude bez naših promatrača, to neće ići”, rekao je Radić Večernjem komentirajući informaciju da će na izborima biti zaštitari.

“Pozivam drugu stranu da smire strasti, da ne odu toliko daleko. To je rubno demokratično, kao kad dobijete prolaznu ocjenu minus 2” kazao je Radić.

“Ovo da se ne dozvoli promatračima da prate prebrojavanje, to je političko nasilje. Tražim da se smire strasti, da me potpuno demantiraju, ako me demantiraju, ispričat ću se svima za sve što sam rekao” kaže Radić.

“U Zagrebu ima 15-ak zaštitarskih tvrtki. Nama dosad nikad nije Vukovar Security osiguravao niti jedan događaj. Ne sumnjam u te ljude, no ako imate 15-ak zaštitarskih tvrtki u Zagrebu i dosad su sve naše susrete neke druge tvrtke osiguravale, vi morate dovući zaštitare iz Vukovara? Preko toga bih čak i mogao prijeći, no preko promatrača ne mogu”, dodaje.

Upitan je koji su prvi potezi ako pobijedi na izborima te hoće li stvarno doći do redefiniranja odnosa s vladajućom strankom.

“Svakako ću redefinirati statut i ići ću odmah na izbore jedan član, jedan glas. Mislim da pravi predsjednik mora osvojiti na izborima 5,6 tisuća glasova, a ne 70.

Predsjednički izbori

“Što se tiče predsjedničkog kandidata, smatram da mi kao treća stranka imamo svog kandidata. Mi imamo puno ljudi koji imaju kapacitet koji mogu biti pravi kandidati za predsjednika. Što s tiče redefinicije odnosa, ja sam bio na prvom dijelu pregovora, znam kako smo sklopili koalicijski sporazum. Malo toga smo dosad ostvarili, počeli smo raditi na nekakvim personalnim pitanjima gdje smo doveli osam tajnika, tri iz Vukovara, a pet nestranačkih ljudi. Onaj tko je doveo do rezultata je stavljen sa strane”, kaže.

Na opasku da je malo neobično da on nije član Vlade, odgovara: “Nikad nisam čvrsto rekao da ću biti bilo kakav član Vlade. Iz nekih razloga koji su po meni bez veze, nisam mogao biti na svojoj prirodnoj poziciji, a to je biti ministar gospodarstva. To sam dao riječ prije izbora, da to neću biti. Kad su bili pregovori oko ministarstva demografije, htio sam ministarstvo napraviti da bude pravo ministarstvo. Mislim da je trebalo sadržavati državne nekretnine, alate APN-a i administrativne dijelove MUP-a. Imali smo središnji ured za demografiju, skinuta je tabla, sad piše Ministarstvo demografije. Ništa se promijenilo nije. To nije ministarstvo”, kazao je Radić i dodao: “Nismo obećali ljudima da ćemo mijenjati tapete po uredima nego da ćemo provoditi demografske mjere.”

Što se tiče Penavinih kritika da se bojao sigurnosnih provjera, kaže. “Za ministra nema sigurnosne provjere. Ne može neka služba biti iznad volje naroda, taj zakon je još 2012. potpisao njegov prijatelj Milanović. Ja sam pozvao javno sve službe da naprave sigurnosne provjere za mene i za njega, ja ću svoju javno objaviti. Zamjenik sam predsjednika pet godina, na zadnjim izborima sam sigurno bio najvidljiviji čovjek. U ovom vašem studiju sam bio barem četiri puta. Penava je bio na jednom sučeljavanju. Bio sam protiv Ivana Anušića u izbornoj jedinici. Bio sam vani, čovjek iz sjene je netko tko se ne pojavljuje. To je tvrdnja bez ikakvog uporišta”, kaže Radić.

O tome da u stranci mjere tko je koliki Hrvat, Radić kaže: “Ne znam jesam li ikad nekome spočitavao išta. Kod mene u tvrtkama sigurno radi stotine Srba. Već kad to izgovorim, već mi je neugodno. Niti ja znam tko je što. Ima dobar radnik ili loš radnik. U početku sam rekao da znam da neće biti pobjednika, bit će više i manje poraženih. Nisam 64 dana davao izjave, htio sam sačuvati stranku. Pokušao sam sjesti i vratiti stvari u normalnu, no kad netko ne želi razgovarati, ne možete ništa. Došli smo u situaciju da hoće istjerati iz stranke sve koji nisu poslušnici”, kazao je.

