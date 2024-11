Granić: Sigurno možemo očekivati više američkih investicija

Podijeli :

Savjetnik premijera za vanjsku politiku Mate Granić gostovao je u N1 Studiju uživo kod Igora Bobića gdje je govorio o tome što pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima znači za Hrvatsku i za svijet.

Granić kaže kako je Hrvatska s SAD-om jako dobro surađivala još od međunarodnog priznanja RH od strane SAD-a.

“Posebno od 1994. kad je bio Washingotnsk ugovor. Sjedinjene američke države su pomogle u procesu mirne integracije i ulasku Hrvatske u NATO. To su iskreni, dobri, prijateljski odnosi. Potpisali smo sporazum o ukidanju viza i čvrsto vjerujem da će se uskoro potpisati sporazum o sprječavanju dvostrukog oporezivanja”, kazao je Granić.

Dodaje da se sigurno može očekivati puno više američkih investicija. “Mislim da će ti odnosi biti i dalje jednako dobri, da će u nekim sferama ići u uzlaznoj liniji”, smatra Granić.

Podsjeća da je Trump tijekom svog prvog predsjedničkog mandata podržao inicijativu Tri mora i izgradnju LNG terminala.

Kao velike međunarodne izazove koji su pred Trumpom, Granić je istaknuo rat u Ukrajini i odnose s Kinom, a dodaje kako je važan i odnos s Europskom unijom.

“Eropska unija prvo mora biti sama jedinstvena oko bitnih stavova – to je temeljno pitanje. Drugo, EU mora sama puno više misliti o vlastitoj igurnosti i ta sigurnosna politika EU je itekako važna. Odnosi unutar NATO-a će imati refleksiju na te pregovore jer Trump će tražiti da svaka od država članica izdvaja više od 2 posto BDP-a – to je nešto oko čega će on biti jako tvrd”, poručuje Granić.

Značenje Trumpove pobjede za BiH

Što se tiče gospodarstva, Granić smatra da će Trump biti puno fleksibilniji prema BiH, nego što je to bila Bidenova administracija.

“Ovo više nije toliko atraktivno područje kao što je to bilo 90-ih godina kad je rat u BiH bila najdominantnija tema i UN-u i za predsjednika Clintona. Sam Milorad Dodik je veliki prijatelj od Putina. Drugim riječima, sigurno je jedno da u ovom trenutku njima to više odgovara, jer do sad su se prema Dodiku vodile sankcij. To je razlog zašto se sada okreću prdsjedniku Trumpu”, kazao je Garić.

