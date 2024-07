Milanović: Iskoristite svaki euro jer ne znamo koliko će dugo trajati, a to su naši euri

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u ponedjeljak na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana grada Gospića gdje je istaknuo da se hrvatski narod konačno konačno okupio pod jednom zastavom, idejom i državom - pod Hrvatskom.

„Iako su kroz povijest stranci vladali ovim teritorijem, sve te vlasti su na kraju prirodnom, emotivnom inercijom vodile prema tome da ovaj kraj konačno bude u državi koju jedino voli i u koju jedino želi živjeti. Taj narod je često bio politički neshvaćen, patio je, a uvijek je bio na hrvatskoj strani”, rekao je Milanović.

“Hrvatska povijest je bila komplicirana i hrvatski je narod kroz povijest, s razlogom, išao na razne strane. Nadam se i vjerujem da se konačno okupio pod jednom zastavom, jednom kapom, jednom idejom i jednom državom – pod Hrvatskom“, istaknuo je predsjednik Republike u Gospiću gdje je boravio povodom obilježavanja Dana grada.

Nitko u Europskoj uniji ne radi koliko rade Hrvati: “Još uvijek snažno zaostajemo”

Predsjednik Milanović je u prigodnom govoru na svečanoj sjednici Gradskog vijeća grada Gospića govorio i o europskim fondovima kazavši da se mnogo toga gradi koristeći sredstva iz fondova te je naglasio dvije stvari. „Prvo, iskoristite svaki euro jer ne znamo koliko će dugo trajati, a to su naši euri. Drugo, na tome ne treba biti zahvalan jer smo zauzvrat dali puno. Ustupili smo pravo da upravljamo nekim instrumentima vlastite razvojne politike te smo to dali vlastitom voljom. Za to nikoga ne treba kriviti i prema nikome ne treba osjećati bilo kakav zazor ili mržnju“, istaknuo je.

Novac osigurava samostalnost i moć, za to se moramo pobrinuti sami jer sva ta obnova fasada ili sustava odvodnje od Hrvatske neće učiniti zemlju dubokog džepa i potpune financijske samostalnosti, ustvrdio je.

„Moramo biti svjesni vremena u kojem živimo. Vrijeme je teško i komplicirano dok je svijet nesiguran. Mi ovdje možemo govoriti na otvorenome bez straha od snajperista dok to u drugim državama nije tako. Moramo biti sretni s onim što imamo“, dodao je Predsjednik Republike pritom misleći na nedavni pokušaj atentata na bivšeg predsjednika Donalda Trumpa.

Uoči svečane sjednice, predsjednik Milanović obišao je u Gospiću Muzej „Like“.

Na svečanoj sjednici govorili su predsjednica gospićkog Gradskog vijeća Ana Marija Zdunić, gradonačelnik Gospića Darko Milinović, župan Ličko-senjske županije i izaslanik Predsjednika Sabora Ernest Petry te ministar znanosti i obrazovanja i izaslanik predsjednika Vlade Radovan Fuchs.

