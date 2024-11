Jakšić o smjenama ministara: I doajen diplomacije bi bio smijenjen da to ne traži oporba

Podijeli :

Saborski zastunik SDP-a Mišel Jakšić komentirao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića slučaj uhićenja ministra zdravstva Vilija Beroša. Predsjednik Vlade Beroša je odmah nakon vijesti o uhićenju smijenio i na čelo ministarstva privremeno postavio državnu tajnicu Irenu Hrstić, a dok se u javnosti svakodnevno pojavljuju novi detalji o slučaju, sada već bivši ministar u Remetincu čeka da se ispitaju svjedoci.

“Činjenica je da je netko operirao, u mafijaškoj organizaciji, na bolesti, boli, patnji naših sugrađanki i sugrađana. Dakle, mi imamo zdravstveni sustav za koji znamo da puca već dulje vremena. Liste čekanja su nikad veće. Znamo koliko onkoloških bolesnika, i da sad ne nabrajamo sve one koji čekaju svoj red, ne mogu uopće doći na red da normalno uđu u bolnički sustav i u bolničko liječenje. Znamo da neki ljudi ni ne dočekaju liječenje nego umru. Znamo koliko toga se radi u svim HDZ-ovim vladama da zdravstvo čim više postane privatno. A za sve to je postojalo jasno pokroviteljstvo i podrška Andreja Plenkovića i HDZ-a. Jer da podsjetimo našu javnost, SDP je dva puta pokretao inicijative za opoziv ministra Beroša. Oba puta smo ismijani, ništa ne razumijemo, ništa ne znamo. Taj čovjek je opet bio i u novoj HDZ-ovoj vladi. Dakle, postojalo je neupitno povjerenje da radi to što radi, a radio je to da se na zdravlju naših sugrađanki i sugrađana udružio u mafijaške organizacije i punio svoj i nečiji privatni džep. To je strašno. To je slom države”, govori Jakšić.

“Ovo je trenutak kad su dugovi velikim drogerija viši od 600 milijuna eura. Dakle, govorimo o jednom ogromnom problemu u zdravstvu. Ovdje je riječ o 600 tisuća eura. Naravno da je pitanje je li, zapravo, curilo negdje drugdje. Je li sustav taj koji stvara milijunske gubitke, a zapravo nemamo rješenja za njega ni politički, a onda očito ni pravosudno. Izjava ministra Malenice je definitivno play of the day. Kad ti pričaš o tome što se događa u zdravstvu i da je njihov ministar uhićen zbog sumnje u ozbiljnu korupciju u tom istom zdravstvu, dobijaš odgovor da si srceparajući… Činjenica je da desetljećima imamo problem financiranja zdravstvenog sustava, da taj sustav generira ogromne gubitke. Činjenica je da je već nekoliko puta saniran sredstvima građana ove zemlje i činjenica je da kad građani kažu ‘gle, imamo problem, ne možemo do magneta, ne možemo do slikanja, ne možemo do ultrazvuka, ne možemo do pregleda mjesecima’ ili ih se ismije, kao što se nas ismijavalo kad smo tražili smjenu ministra Beroša ili im se kaže ‘idite u privatni sektor’. Što ćemo s onim ljudima koji nemaju novaca za privatni sektor? Koja njima poruka? ‘Nemaš novce, umri’. I onda šlag koji dolazi, muljanje na javnim nabavama, kupovanje uređaja koji, navodno, u nekim bolnicama stoje neiskorišteni, tamo gdje koriste su preplaćeni tri puta, isplivavaju van poruke gdje se dopisuje ekipa ‘nama je dosta 10 posto’. Pa da li je to u jednoj normalnoj, uljuđenoj europskoj državi za koju se Andrej Plenković kune, da on stvara od Hrvatske europsku državu, da li je to normalno i da li nakon toga vlada može opstati”, nastavlja.

Jakšić kaže kako ne zna ništa o Saši Pozderu osim onoga što je pročitao i vidio na televiziji te da je vidio da se spominje da su radili i u vrijeme SDP-ove vlade. “Nemam ja s time problem, neka se sve istraži što se treba istražiti. … Kad govorimo o političkom odjeku ove cijele priče, jučer je na direktno pitanje hoće li podnijeti ostavku ili smatrati se odgovornim zato što je osobno izabrao ministra koji je sada osumnjičen za korupciju, Plenković odbacio bilo kakvu odgovornost. Pa dobro, na to smo od njega navikli i iz njegovih vlada je otišlo koliko, 30 i nešto ministara”, kaže Mišel Jakšić dodajući kako je “on prvi premijer kojem se uhićuju ministri kad su u punom mandatu”. “Dakle, ne kad su smijenjeni ili kad ih on smijeni pa se onda nešto dogodi. Ne. Njemu se na funkciji uhićuju ministri i to zbog ozbiljnih optužbi”, kaže on i podsjeća na slučaj Marija Banožića kojega se nije moglo smijeniti. “Banožić bi bio smijenjen da oporba to nije tražila. Vjerojatno bi i Gordan Grlić Radman kao doajen hrvatske hrvatske, europske, svjetske diplomacije bio smijenjen da to oporba ne traži”, zaključuje.

Mišel Jakšić smatra i da je Andreju Plenkoviću mnogo važniji njegov politički ego nego građani ove zemlje. “I to je strašna poruka. Ali pustimo sad HDZ i Andreja Plenkovića, od njih to možemo i očekivati. Mnogo mi su mi fascinantniji predstavnici nacionalnih manjina, Štromar, Vučemilović, Lacković, Gabričević, kolege iz HSLS-a, da oni ovo sve šutke prihvaćaju, a predstavljaju se kao neka građanska Hrvatska koja želi stabilnost dok će šutke dići ruku za spašavanje vlade koja je bacila hrvatski zdravstveni sustav i bolesne građane na koljena da bi Vili Beroš i mafijaška ekipa okupljena oko njega operirali”, govori.

Opoziv Vlade

SDP i oporba ponovno pokreće inicijativu za opoziv Vlade.

“Cilj je prije svega pitanje političke higijene jer ako na ovome, kad ti se slama zdravstveni sustav, ti ne trebaš opoziv vlade, onda znači da je najbolje da se vratimo u jednopartijski sustav. I tako je 90.000 članova Komunističke partije prešlo u HDZ, koji ide dalje u skladu s maturskim radom Andreja Plenkovića. Jednostavno smatramo da to trebamo pokrenuti i ovo je prilika nekima koji vole biti jako moralni, jako puno toga svima tumačiti kakvu Hrvatsku želimo, kakvu Hrvatsku stvaraju, da izađu iz ureda i kažu ne, mi ćemo biti do zadnjega s Andrejem Plenkovićem i HDZ-om. I ja sumnjam da će se to i dogoditi. Neki dan sam rekao da će prije Plenković otići iz te vladajuće većine, nego što će otići ti sateliti ili u Bandićevo doba žetoni ili kako već kome pravo”, kaže Jakšić.

Sukob nadležnosti

Jakšić se osvrnuo i na odluku glavnog državnog odvjetnika da istragu o slučaju Vilija Beroša da USKOK-u, a ne EPPO-u.

“Ono što bih rekao je da sigurno ovaj prijepor neće doprinijeti povjerenju građana u naše pravosudne institucije, sigurno neće poboljšati percepciju i možda je sad vrijeme da se opet vratimo na ono što SDP predlaže već dulje vrijeme, da kada imamo tako pitanje nadležnosti, imamo dvostupanjsko sudsko odlučivanje. S obzirom da znamo da će premijer reći, čim to mi predlažemo, da to ne može i da to ne valja, jučer je gospodin Turudić imao svoj prijedlog da i dalje ostane nadležan glavni državni odvjetnik, ali da je iznad njega sud pa neka prihvate barem prijedlog glavnog državnog odvjetnika kojeg je izabrala većina HDZ-a i partnera”, kaže.

