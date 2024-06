Što se događa u SDP-u? “Sami sebi ispadamo najgori neprijatelji”

Podijeli :

SDP-ovac Mišel Jakšić razgovarao je s Tihomirom Ladišićem u Novom danu o situaciji u ovoj stranci nakon što je Peđa Grbin u ponedjeljak objavio da se neće kandidirati na unutarstranačkim izborima koji slijede.

Sjednica Predsjedništva stranke održat će se u utorak. “Dobit ćemo hodogram aktivnosti”, kaže Jakšić.

Situacija u SDP-u

Što se tiče poruka o terminu održavanja unutarstranačkih izbora koje su neki stranački akteri već u ponedjeljak dijelili s javnošću, Jakšić kaže: “To nije nešto što se dogodilo jučer ili danas, to traje desetak godina. Sami sebi ispadamo najgori neprijatelji. Sve se komentira u javnosti. Očito je da će biti nekoliko opcija, Predsjedništvo će donijeti odluku, nakon toga Glavni odbor. Komentiranje o tome je totalno gubljenje vremene i razočaravajuće je za ljude koji očekuju nešto od SDP-a”, kaže.

I njegovo ime je među mogućim kandidatima za nasljednika Peđe Grbina na čelu stranke. “Razmišljam kako doprinijeti tome da SDP opet bude pobjednička stranka. Ove izbore smo odradili korektno, ali to nije bilo za promjenu. U Koprivnici pobjeđujemo godinama i mislim da mogu doprinijeti tome da gradimo SDP koji će konačno pobijediti HDZ i na parlamentarnim izborima”, kaže.

Zoran Milanović

Što se tiče mogućnosti da Zoran Milanović utječe na to tko će biti naredni predsjednik SDP-a, Jakšić kaže kako smatra da ne bi trebalo doći do toga.

“Reći da nitko u stranci nije vidio Zorana Milanovića je nekorektno i bezobrazno. Najbolje to vidimo kad se smjenjuju predsjednici stranke, svi koji su sjedili s njima u Predsjedništvu ih više ne poznaju. On nije član stranke i mislim da je najbolja opcija da ga se u ovoj unutarstranačkoj kamanji ne spominje, ne pita i da nitko ne gleda prema njemu”, kaže Jakšić.

Na pitanje o tome hoće li onda podržati Milanovića ako odlučiti krenuti na još jedan mandat kao predsjednik Republike odgovara: “Treba pričekati njegovu odluku pa onda donijeti svoju. Jedni drugima dugujemo barem razgovor.” Dodaje i da je to minimum političke kulture.

Vladajući i nacionalne manjine

Jakšić se osvrnuo i na pitanje čelnika saborskog Odbora za nacionalne manjine. DP inzistira da na njegovom čelu ne može biti Milorad Pupovac.

Pupovac: Naša pripadnost se spominje kao psovka

“Moj dojam je bio, kad je ta priča počela, da je to mala igrarija između DP-a i HDZ-a. DP je zamjenski HDZ pa su tražili način da pokažu da nisu izigrali svoje birače. Najvažnije je to da je Plenković taj koji mora pokazati je li mu stalo do prava i nacionalnih manjina ili samo do toga da se održava na vlasti”, kaže SDP-ovac.

Što se tiče raspleta ove situacije, Jakšić kaže: “Jasno da Klub nacionalnih manjina ima apsolutno pravo predložiti svog kandidata i tog se čovjeka mora podržati.”

Sastanak u DORH-u

“Oko samog pravosuđa, reći ću to bez obzira što oporba jako podržava Radovana Dobronića, a HDZ Turudića, mi moramo zauzeti jednu nit. Naše pravosuđe se mora, ne restartati nego resetirati. Toliko neuralgičnih točaka koje pokazuju da je sustav 34 godine jedino uspješno radio na tome da pravosuđe uništi”, kaže Jakšić govoreći o situaciji u pravosuđu.

“Mi možemo jednostavno zaključiti da je nepotrebno trošiti se na rasprave Dobronić-Turudić Jedan čovjek ne može spasiti sustav. Stavljati na jednu osobu takvu mesijansku ulogu niti je potrebno niti fer”, smatra.

Što se tiče sastanka koji je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić održao sa Slavkom Linićem, Brankom Šegonom i Tihomirom Kraljem, Jakšić kaže kako nije shvatio što se tom slučaju može dati nakon što je prošlo 10 godina. “Možda zanimljiv presedan, ali koja je pozadinia što se želi poručiti… Stvarno ne bih bio tumač misli i želja Ivana Turudiać, a ni Slavka Linića.” Ne želi vjerovati da je ovo podloga za neku kaznenu prijavu protiv Zorana Milanovića, kaže, jer je od toga prošlo 10-ak godina.

“Zanimljivo da je ovo od prije 1o godina odjednom zanimljivo. Nemam volje ni vremena iščitavati to”, kaže Jakšić.

Apaurin-komunikacija

Andrej Plenković voli odavati dojam da je sve pod kontrolom, kaže SDP-ovac. Ima apaurin – komunikaciju, uvijek smiruje situaciju, navodi.

Ipak, u nekim situacijama nije uspio održati dojam da sve kontrolira. “Malo ga je užarilo donošenje Lex AP i pokoji sraz s Milanovićem.”

Novi izbori

Jakšić ne očekuje nove parlamentarne izbore.

“DP je bez Plenkovića u totalnom downu. Oni su samo čekali taj mig da se vrate HDZ-u, počevši od Marija Radića. Bit će tu počasnih plotuna, ali oni će popustiti onome što traži Plenković. Jesu li to politički ili privatni interesi… I da dođe do ljuljanja, Milorad Pupovac samo čeka da se vrati u zagrljaj Andreja Plenkovića. Bit će zanimljivo i drugačije nego što je Plenković dosad naučio. Velika je odgovornost na SDP-u kao najjačoj oporbenoj stranci, da imamo inicijativu ideja i politika. Mirovine, plaće, mladi, kako vidimo ovu državu…”, govori Jakšić.

Na pitanje što ako Andrej Plenković ode u Europu, Jakšić kaže: “To kola u prostoru, ali ‘ajde da se ne samozavaravamo. HDZ neće puknuti tako da ide na prijevremene izbore. To se dogodilo s Karamarkom, ali jer su mu kopali grabu u vlastitoj stranci. Odlazak Andreja Plenkovića ne vidim da bi urušio HDZ. Pojavio bi se netko novi. DP bi morao reći da je protiv nekoga”, rekao je Jakšić.

