Na otoku zatvorena pošta: Umirovljenici nemaju gdje podići mirovinu u koju je otišao i poštar

Na udaljenom otoku Molatu pošta ne radi već tjednima. Poštar je otišao u mirovinu, a zamjena je odustala od posla. Paketi ne stižu, a umirovljenici se pitaju kako će do svojih mirovina.

Naime, osim što ne radi pošta, ne radi ni bankomat. Trajekt od Zadra vozi skoro četiri sata pa ni opcija odlaska na kopno nije dostupna. Mještani kažu da pošta neće raditi naredna tri mjeseca.

Kako država brine o svojim otocima, najbolje znaju oni koji na njima žive, a to su pretežno stariji ljudi. Linije do kopna sve su lošije, a do udaljenog kopna se često ni ne može zbog bure ili juga. Umirovljenici su životom vezani za ono što im otok pruža, a to je često ispod osnove razine. Nema liječnika, ljekarni, a za neke sada ni mirovine. Naime, na dalekom otoku Molatu zadarskog arhipelaga pošta ne radi već tjednima, a ne radi ni bankomat. Poštar je otišao u mirovinu pa sada preostali umirovljenici do svoje mirovine ne mogu doći. Tako će, kako sada stvari stoje, biti tri mjeseca, piše Mirovina.hr.

“Otok je bez pošte”

“Na Molatu ne radi pošta već desetak dana, jer je mještanin koji se prijavio za taj posao nenadano odustao. Mještani kažu da je prethodni zamjenski poštar otišao u mirovinu i otok je trenutno bez pošte,” javila je za Morski.hr jedna čitateljica.

Prema informacijama koje su mještani dobili, poštara neće biti ni naredna tri mjeseca. Osim što su neki paketi i pošiljke zapeli, neisporučeni u poštanskom uredu, pitanje je kako će primjerice umirovljenici dizati svoje mirovine, plaćati račune i slično. Naime, na otoku nema ni bankomata pa su trenutno svi bez ‘šoldi’.

“Trajekt iz Zadra vozi 15 Nm 3 sata i 40 minuta. Možda je i sreća da je tako, barem je pusto i lijepo”, zaključuje čitateljica s Molata.

