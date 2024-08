Neki radovi u Zagrebu završili, neki tek počeli. Pogledajte gdje će biti najviše gužve do kraja ljeta

Podijeli :

Sanjin Strukić/PIXSELL

Na polovici ljeta smo kada je Zagreb uobičajeno veliko gradilište. Neki infarstrukturni radovi su završeni, drugi su otpočeli, neki još traju, a neki će uskoro započeti. Gradska uprava pohvalila se dvama velikim zahvatima završenima prije roka.

Jedni od tih ranije završenih radova bili su oni na Zagrebačkoj cesti u Sesvetama, točnije dvije južne prometne trake od ulice Dubrava do Ulice Ljudevita Posavskog.

“Zbog velike opterećenosti, prometnica je bila u dotrajalom stanju tako da je uklonjeno gotovo 9000 četvornih metara asfaltnog zastora te zamijenjeno novim. Zagrebačka cesta sada je sigurnija i ugodnija za sve sudionike u prometu.

Radovi vrijedni 850.000 eura realizirani su kroz Program asfaltiranja nerazvrstanih cesta I. reda u 2024.”, stoji u objavi gradskih vlasti na Facebooku.

“U Gradu su se pohvalili i prije roka završenim radovima na Aleji grada Bologne, odnosno njene dvije južne prometne trake od Prigornice do Škorpikove ulice. U sklopu tog zahvata vrijednog 580.000 eura sanirano je 7000 četvornih metara dotrajalog asfaltnog zastora čime je značajno povećana sigurnost prometa na ovoj, jednoj od najprometnijih gradskih prometnica”, objavljeno je na Facebook stranici Grada Zagreba.

Radovi na Slavonskoj aveniji trajat će pet mjeseci

U ovom mjesecu najavljeni su radovi u Ulici kneza Branimira, na dvije južne trake od Osječke do Aleje javora u Donjoj Dubravi. Također i na Ljubljanskoj aveniji na sjevernoj prometnoj traci sjevernog kolnika od Škorpikove do Jankomirskog mosta.

Ovoga tjedna počeli su radovi izvanrednog održavanja na nadvožnjaku na Slavonskoj aveniji iznad Ulice grada Gospića. Planirano je da radovi na tom dijelu vjerojatno najfrekventnije prometnice u gradu traju sve do 7. siječnja sljedeće godine. Prometnih gužvi moglo bi biti ja još jednom dijelu Slavonske avenije, na podvožnjaku Slavonska-Savska (kod Vjesnika) koji će do 19. kolovoza biti zatvoren za promet zb og rekonstrukcije javne rasvjete. Zbog uređenja kolnika započetog ovoga tjedna do 28. kolovoza bit će zatvorena i Bijenička cesta.

Radovi na raskrižju Selske, Ilice i Ulice Sveti Duh, a zbog rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda, trebali bi završiti ovog vikenda.

Za sav promet zatvoreno deset ulica

Zbog radova je za sav promet trenutno zatvoreno sljedećih deset ulica ili dijelova ulica:

Bože i Nikole Bionde, na dijelu od Miševečke do Letovanićke ulice (do 22. kolovoza);

Kosil brijeg (do 23. kolovoza);

VII. Trnava, na dijelu od ulice I. Trnava do kraja ulice (do 30. kolovoza);

Pantovčak, na dijelu od ulice Zelengaj do Ulice Donje Prekrižje (do 31. kolovoza);

Ozaljska, na dijelu od Krapinske do Nehajske ulice (do 31. kolovoza u 18 sati);

Mariborska ulica u Sesvetama na dijelu od Trakošćanske do B. Kašića (do 2. rujna);

Međugorska ulica od kućnog broja 55 do Grižanske ulice (do 3. rujna);

Đurini, dio ulice (do kraja sanacije zbog nastalog klizišta);

Đačka ulica od kućnog broja 15A do ulice Pere Pirkera (do 7. rujna);

Ulica Ive Serdara do kućnog broja 24 (do 30. rujna po dva sata dnevno).

Na radove i prateće prometne gužve valja računati i sljedećeg mjeseca.

U rujnu su, naime, planirani radovi u Ulici Velimira Škorpika (istočni kolnik od Golikove do Samoborske ceste), u Voćarskoj ulici (od Domjanićeve do Mikulićeve ulice), na Samoborskoj cesti (od Škorpikove do ZABE) te u Krapinskoj ulici (istočna prometna traka od Ozaljske ulice do Selske ceste).

