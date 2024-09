Neprijavljene turiste šokirali na granici: “Pitali su nas jesmo li bili prijavljeni, pa rekli da nas mogu kazniti”

Podijeli :

Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Kako bi izbjegao PDV i platio samo paušalni porez, iznajmljivač iz Makarske prijavio samo jednog člana četveročlane obitelji iz BiH. S obzirom na razmjere iznajmljivanja na crno ili sivo, gostu nitko ne bi zamjerio i da nepoštene domaćine prijavi inspekciji

Obitelj iz susjedne BiH godinama ljetuje kod istih iznajmljivača na Makarskoj rivijeri. Plate, kako su u jednoj Facebook grupi opisali, papreno, ali nije im žao. Kući se vraćaju zadovoljni, odmoreni. Sve do ovog ljeta.

Na granici su ih, naime, tražili dokaz da su u Hrvatskoj bili na ljetovanju. “Pitali su nas koliko smo boravili na moru i jesmo li bili prijavljeni. Muž je, onako sav u šoku, rekao da jesmo, ali gospođa s druge strane kazala je da je samo jedna osoba od nas četvero u sustavu, odnosno prijavljena i da nas sad zbog toga mogu novčano kazniti”, prepričala je turistkinja neugodnost s granice koja je na kraju dobro završila, piše Večernji.hr.

Nikakvu kaznu turisti iz BiH nisu platili, ali je brine što sljedeći put, kako se osigurati da se slična situacija ne ponovi.

Komentatori ispod njezina posta na spomenutoj društvenoj mreži čude se i pitaju zašto bi ona odgovarala za propust domaćina koji je umjesto cijele obitelji prijavio samo jednog člana.

Podatke o tome policijski službenici vide, inače, u sustavu za praćenje turističkog prometa eVisitor, a prijava gostiju je definitivno obaveza domaćina, u ovom slučaju privatnog iznajmljivača. Nažalost, uz one koji se iznajmljivanjem bave na crno, bez registracije takve djelatnosti, ovaj slučaj s hrvatsko-bosanske granice samo je još jedna potvrda da zakon zaobilaze i registrirani iznajmljivači. Neki se, naime, na razne načine dovijaju ne bi li ostali “paušalci”, što znači s obavezom da godišnje po krevetu plaćaju paušalni porez na dohodak od 20 do 200 eura. Ovisno o tome koliko propiše predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Ako, pak, tijekom tekuće godine pruže usluge smještaja u vrijednosti većoj od 40.000 eura, po sili zakon ulaze u sustav PDV-a. S većim i administrativnim i financijskim obavezama, a to mnogima nije drago.

Stoga, neki, poput domaćina iz Makarske kod kojeg je boravila obitelj iz BiH, naštimavaju rezultate kako bi ostali paušalci. Neki, da bi zadržali taj status, čak tijekom godine pribjegavaju prenošenju rješenja o iznajmljivanju na drugu osobu, uglavnom člana obitelji. Posla za turističku inspekciju, očito, ima dosta, ali i gosti o takvim stvarima moraju voditi računa kako se ne bi našli u neprilici kao obitelj s početka priče.

“Radi se o građanima izvan EU, a ovo nije prva takva situacija upravo s građanima BiH. Policija, naravno, ima pravo provjeriti gdje je putnik bio, odnosno boravio. Iznajmljivač je, očito, u prekršaju, on mora izdati račun iz kojeg se vidi da je račun, za točan broj osoba i dana boravka, izdan i naplaćen. U slučaju paušalaca, to nisu računi kakvi se dobivaju u hotelu, radi se o tzv. jednostavnom računu, ali gost kod plaćanja mora inzistirati da ga dobije.

Time se rješava moguće neugodnosti pri prelasku granice, a, s druge strane, prisiljava iznajmljivača da prikaže stvarno stanje”, tumači upućeni sugovornik iz sustava turističkih zajednica.

S obzirom na razmjere iznajmljivanja na crno ili sivo, kao u ovom slučaju, gostu nitko ne bi zamjerio i da nepoštene domaćine prijavi inspekciji.

