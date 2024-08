Netko stalno uništava prometne znakove u Istri. “Šteta je 20.000 eura”

Podijeli :

Srecko Niketic/PIXSELL

Od početka godine nepoznati počinitelj uništava prometne znakove na državnim, županijskim i lokalnim prometnicama Istre. Oštećene su stotine znakova, njihova zamjena koštala je desetke tisuća eura, sve je prijavljeno policiji. No, nepoznati počinitelj je uporan.

I kad pomislite da ste sve vidjeli, iznenadite se. Cestovni ophodari stalno prijavljuju nova oštećenja.

“Ima ukradenih, razbijenih, savijenih, bačenih u bankinu ceste, svakakvih ima znakova, da. Treba baš jaka snaga da bi se ovako vidljivo oštetio znak”, naglašava Franko Blarežina, nadcestar iz Istarskih cesta.

Još su u lipnju prijavili policiji koja javlja za HRT da istraga traje.

U 2024. oštećeno više od 200 znakova

“Od početka veljače pa do par dana imamo zabilježena oštećenja na više od 200 znakova, a financijski je to iznos veći od 20 tisuća eura koji se plaćaju iz proračuna”, kazao je Paolo Lukež, Županijska uprava za ceste, Istarska županija.

31 znak uništen je na državnoj cesti Pula-Barban, kroz Marčanu pa sve do Barbana od strane zasad nepoznatog počinitelja koji je znakove gađao komadima betona, kamenjem čak i – pisaćom mašinom. Dobra stvar je da se nakon 12.6. kad se to dogodilo, da se to nije na državnoj cesti ponavljalo, istaknuo je Ivo Davidović, Hrvatske ceste.

Pokraj oštećenih znakova počinitelj je ostavio i kamenje kojim je vjerojatno to i učinio, usred dana, na državnoj cesti gdje vozila prolaze svake sekunde.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Hrana bogata kolagenom: Popis namirnica koje je važno jesti barem jednom dnevno Pila je sok od cikle svaki dan mjesec dana. Ovo je rezultat