Njemački list: Zapaljiva strast hrvatskih navijača

List Berliner Zeitung piše o strasti fanova Vatrenih prema pirotehnici i njihovim navijačkim pjesmama.

„Hrvatski nogometni fanovi su poznati po svojim pjesmama i na lošem glasu zbog pirotehnike“, tako berlinski dnevnik započinje članak posvećen navijačima Vatrenih koji je bio objavljen povodom dvoboja sa Španjolcima koji je odigram u subotu upravo u glavnom gradu Njemačke, prenosi Deutsche Welle.

„Pirotehnika nije zločin. To nogometni ultrasi skandiraju još od vremena kada im je Prometej, kako kaže slabo poznata legenda, na tribine doturio zapaljenu baklju“, piše njemački list i dodaje kako je ta vrsta aktivnosti nekažnjiva samo u slučaju da „nogometni piromani“ imaju važeću dozvolu za korištenje pirotehnike.

A tu dozvolu nije uopće teško dobiti, navodi se dalje: „Pa čak i kad se radi o ultrasima koje TV-komentatori vole nazivati ‘kaotičnima’ ili čak ‘idiotima’“ kada oni zapale baklje u gostujućem bloku. To je navodno ritual, svojevrsna retrospektivan zahvala Prometeju, piše Berliner Zeitung. Preduvjet za dobivanje dozvole je naime pohađanje šestodnevnog tečaja, odnosno uspješno polaganje završnog ispita.

Pirotehnika u centru Berlina

U subotu se, već i prije utakmice „Vatrenih“ protiv Španjolaca, koristilo puno pirotehnike u centru Berlina, na primjer na Breitscheidplatzu. Redari koji su bili zaduženi za „eliminiranje“ bengalki i sličnih sredstava, kako piše Berliner Zeitung, praktički su od toga odustali.

„Dok mi dođemo na lice mjesta, to se s*anje već ugasilo“, citira ovaj list jednog redara. S razglasa se često moglo čuti i ovaj apel: „Pirotehnika nije dozvoljena, nemojte paliti pirotehnička sredstva!“

Mnogi navijači uglavnom nisu razumjeli što se to poručuje preko razglasa, a ionako nitko nije ni slušao, piše Berliner Zeitung. A ni na stadionima nitko zapravo nije kontrolirao imaju li navijači dozvolu za korištenje pirotehnike ili ne, dodaje ovaj dnevnik.

U Berlinu živi oko 13.000 Hrvata, u subotu navečer ih je u njemačkoj prijestolnici bilo možda i oko 100.000, navodi se dalje: „To je grad s kojim oni imaju poseban odnos. A ta veza seže u ljeto 2006. Tada je Hrvatska posljednji put igrala na Olimpijskom stadionu, protivnik je bio Brazil.“ Bio je to emocionalni vrhunac Vatrenih na SP-u 2006, a dvije utakmice kasnije uslijedilo je ispadanje s turnira već nakon grupne faze.

Ali Hrvati uvijek imaju razloga za slavlje, bez obzira na ishod utakmice, piše list iz Berlina. Oni su poznati po svojim navijačkim pjesmama, dodaje Berliner Zeitung, po pjesmama u kojima se tematizira ljubav, ponos, borbu, domovinu, često je tema domovina. „Teško je uopće (pr)ocijeniti u kojem se trenutku slavljenički patriotizam pretvara u sramotni nacionalizam“, napominje Berliner Zeitung.

„U boj, u boj…”

„U boj, u boj, za narod svoj! Teško je razlikovati da li se tu radi o veličanju junaka ili možda ratnih zločinaca“, pita se njemački list, čiji je novinar očigledno uočio majice hrvatskih navijača s tom porukom, prenosi DW.

Bio je to loš dan za Vatrene, tako reporter berlinskog lista rezimira poraz (0:3) protiv Španjolaca. U povratku sa stadiona prema centru grada, on je promatrao navijače u podzemnoj željeznici. Muškarci bulje u svoje pametne telefone, žene gledaju kroz prozor, kaže on, razmatraju se opcije kako provesti večer u Berlinu. „I onda jedan od njih vadi flyer, na kojem piše ‚Vatreni dani‘“. Glavna zvijezda glazbenog događaja u prošlu subotu je bio Miroslav Škoro:

„Škoro je i bivši predsjednički kandidat i utemeljitelj Domovinskog pokreta, jedne ekstremno desne stranke. Čovjek kojeg neki nazivaju hrvatskim patriotom, a drugi preferiraju oznaku nacionalist.“

