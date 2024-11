Kreće obnova jedne od najprometnijih zagrebačkih cesta. Evo obilaznih pravaca

Podijeli :

Sutra kreće obnova jedne od najprometnijih zagrebačkih ulica - Horvaćanske ceste. Iz Grada navode kako je do obnove došlo zbog desetljeća "podinvestiranosti i devastiranja komunalne infrastrukture."

Uspostavljeni obilazni pravci

Sjeverni kolnik Horvaćanske ceste na dijelu od Ulice Hrgovići do Ulice Ferdinanda Budickog bit će privremeno zatvoren za promet od ponedjeljka 4. studenog od 8,30 do srijede 13. studenog do 20,00 sati.

“Zagrebačke ceste izvodit će radove uklanjanja postojećeg asfaltnog zastora na površini od oko 7000m2, popravaka poklopaca komunalnih instalacija te ugradnje novih asfaltnih slojeva, čime će se osigurati ugodnije prometovanje te produžiti rok eksploatacije prometnice. Osim asfaltiranja, nakon završetka radova obnovit će se i horizontalna signalizacija te obojati postojeći pješački prijelazi, čime će se dodatno povećati sigurnost pješaka u prometu”, navode iz Grada.

Počinje gradnja važne ceste u Zagrebu

“Obilazni pravac bit će: Horvaćanska – Hrgovići – Zagrebačka avenija – Hrvatskog Sokola i obratno”, objavili su.

Za vrijeme radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

