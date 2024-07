Očekuje nas vrhunac toplinskog vala: DHMZ objavio posebno upozorenje za više gradova

Podijeli :

Neva Zganec/PIXSELL

Sutra će u Hrvatskoj biti pretežno sunčano, vruće, ponegdje i vrlo vruće. Od sredine dana u unutrašnjosti lokalno pljuskovi s grmljavinom, ponajprije u istočnim krajevima mogu biti izraženiji. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, naveo je DHMZ.

Najniža temperatura od 18 do 23, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu između 23 i 28 °C. Najviša dnevna uglavnom između 33 i 38 °C.

Crveno upozorenje izdano je za više gradova: Osijek, Zagreb, Karlovac, Knin, Rijeku, Split i Dubrovnik.

Sutra nastavak toplinskog vala uz vruće i vrlo vruće vrijeme s maksimalnim temperaturama i do 40 C. U sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti poslijepodne i navečer grmljavinski pljuskovi. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti oko 20 a na Jadranu oko 25, najviše dnevne za stupanj više od današnjih maksimuma te će biti od 35 do 40 C.

Prema sadašnjim izračunima prognostičkih modela idući tjedan nastavlja se toplinski val. U unutrašnjosti uz lokalne poslijepodnevne nestabilnosti a na Jadranu sunčano i vrlo vruće. Prekid toplinskog vala uz hladan prodor izgledan je za 10 dana, naveo je u vremenskoj prognozi naš Bojan Lipovščak.

