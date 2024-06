Ostojić: Nadam se da glavne grupacije u EP-u neće posegnuti za onim što je HDZ napravio s DP-om

Podijeli :

U Newsroomu je gostovao potpredsjednik SDP-a i njihov kandidat za europske izbore Ranko Ostojić. S našom Ankom Bilić Keserović je komentirao političke aktualnosti, u prvom redu izbore za Europski parlament.

Tko će na čelo Odbora za manjine?

“S obzirom da taj Odbor prije svega treba poštivati odluku samih manjinaca, to je stvar koju će oni sami morati riješiti. Svaka druga situacija u kojoj bi to pokušavali prebaciti u oporbeni dio bi bila kapitulacija i to kapitulacija po zahtjevima njihovog koalicijskog partnera, što pokazuje slabost HDZ-a”, kazao je Ostojić.

Grbin: SDP predlaže izmjene zakona o ovlastima Europskog javnog tužitelja

“Nije nam jasno zašto bi to sad nakon 24 godine postalo nešto što priada opoziciji. Nema nikakvih argumentata, a ako ih i ima, moramo ih otkriti kako bismo bili za tu varijantu”, dodao je.

Dolazi do slabosti unutar koalicije HDZ-a i DP-a. Zaoštrava se retorika, spominje se Jasenovac, Mlinarić Ćipe problematizira priču oko SDSS-a…

Ostojić smatra da je ovo samo način kojim se DP pravda svojim biračima.

Ozbiljna opasnost od skretanja EP-a udesno

Osvrnuo se i na europske izbore: “Skreće li Europski parlament udesno? Neću reći da je notorna činjenica, ali postoji ozbiljna opasnost od toga.”

“Za nas je vrlo važno da pokušamo obraniti glavne vrijednosti Europske unije koje su time ugrožene. Sve stranke koje su progresivne ukazuju na tu činjenicu”, dodao je.

“Nadam se da će dvije najvažnije grupacije imati snage da se maknu od radikalnih zahtjeva. Europska unija ima svoje vrijednosti koje je ipak sačuvala i koje su bile tu bez obzira na to koja je prevlast bila. Ukoliko to bude ugroženo, bit će loše da radi političkih situacija, odnosno eventualne većine, se posegne za sličnim modelom kao što je to napravio HDZ u Hrvatskoj. To su situacije koje plaše”, naglašava Ostojić.

