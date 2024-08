Penava odgovorio Radiću, osvrnuo se na ratni put: Ovakav politički autogol u životu svom nisam vidio

Podijeli :

Predsjednik Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava, dao je izjavu za medije kako bi poslao poruku "zajedništva i vjere" usprkos raskolu u stranci koji je kulminirao ranije tog dana.

“Zadovoljstvo mi je što imam protukandidata u Radiću”

Penava je izrazio zadovoljstvo što ima protukandidata u Mariju Radiću i dodao da bi bio nezadovoljan da je jedini kandidat jer to ne bi bilo demokratski.

Kukavica o raskolu u DP-u: Siguran sam da HDZ ima odgovor na bilo koji scenarij, neće biti novih izbora! Dretar oko raskola u DP-u: Članovi se osjećaju napušteno, a ja sjedim doma i čekam…

“Izuzetno mi je drago što sam dobio protukandidata u vidu gospodina Radića i nadam se još kojoj kandidaturi. Bio bi loš scenarij da sam bio jedini. Ne bih to volio, ne bi to bilo demokratski, ljepše je ovo za vidjeti. Čestitam Radiću što je izašao iz sjene i odlučio se za kandidaturu. Stalno nam je bio nekako sakriven, nikada taj saborski mandat nije konzumirao, jednako takav je bio i za mjesto ministra pa se nakon pola puta predomislio. Nadam se da neće i ovaj put, da će ustrajati na kandidaturi. To je demokracija”, rekao je Penava.

“Nastavlja se prljava kampanja”

“Nitko nije ispaljivao otrovne strelice prema bilo kome iz DP-a, nažalost mnogi su zbog neiskustva ili zanesenosti zaboravili da je ovo ipak unutarstranačka utakmica i da smo pripadnici iste stranke koja poslije mora sjesti za stol. Prljava i na mahove brutalna i destruktivna kampanja se nastavlja. U tome nećemo sudjelovati. Apeliram da se suzdržimo od prljavih stvari”, rezolutan je Penava, koji dodaje:

“Velika većina snaga je tu. Smireno i konstruktivno vodimo Hrvatsku.”

Na pitanje novinara kako ga Radić optužuje da stranku vodi na autoritativan način, Penava odgovara: Toliko autoritativan da…

“Daj Bože da svi budu toliko autoritativni”

“Toliko autoritativan da su mnogi od ovih ljudi upravo temeljem mojih ovlasti i odluke dobili priliku braniti boje Domovinskog pokreta. Daj Bože da svi budu toliko autoritativni”, rekao je Penava.

Komentirajući navodne poruke koje je Stipo Mlinarić slao, a koje navodno ukazuju na to je zastupnik DP-a izvlačio novac iz braniteljske udruge Centar dr. Ivana Šretera, Penava je potpuno odbacio bilo kakve naznake da bi njegov stranački kolega tako nešto napravio:

“Zaista je frapantno i šokantno, govorim to kao gradonačelnik, čovjek i prijatelj, da od svih tema u Hrvatskoj nekome padne napamet napadati čovjeka koji se bori za istraživanje masovnih grobnica i prokazivanja ratnih zločina. Od tih Hrvatina… naprosto degutantno.”

“Gospodin Mlinarić se s jednim teškim poslom u jednom sustavu uhvatio nečega što je bilo na tragu i prosvjeda u Vukovaru kako bi naša država prodisala. Same institucije su mu zahvalne kao i ti ljudi, ali očito postoji ljudi i programi koji mu nisu zahvalni. Znali smo da smo mete, znam to cijeli svoj politički vijek. Uvijek sam bio meta struktura koje su povezane s tijekovima novca.”

Bitno je prepoznati i podsjetiti se da neke ljude svetinje ne postoje. Zbog ovih ljudi koji su ponaosob doprinjeli rezultatima DP-a moram ipak zadržati koheziju unutar stranke i izgurati ove unutarstranačke procese.

Ratni put

Što se tiče pitanja Marija Radića oko ratnog puta Penave, zastupnik odgovara:

Mario Radić objavio kandidaturu za mjesto šefa DP-a i poručio Penavi: Predoči svoj ratni put! Politički analitičar: Radić zna Penavinu slabu točku

“Zamislite koliko je očajan netko tko poteže to pitanje nakon trećeg mandata. Nisam li ja propitan, prokušan, u bobu, kroz ovih više od deset godina. I sad, nakon što iza mene stoje heroji Vukovara, kome da se opravdavam? Moj otac je hrvatski vojnik, borbeni sektor s danima provedenima u Hrvatskoj vojsci. Pričati o stricu, pričati o šogoru, to je degutantno.

To radi čovjek koji je prisiljen priznati ono što je bilo brižno skriveno od svih vas u medijima, a to je background – JNA, podoficirski čin i srednjoškolsko obrazovanje”, kaže Penava.

Odgovarajući na Radićevu izjavu u kojoj kaže da će spajati, a ne razdvajati članove stranke: “Čestitam mu što je izašao iz sjene. Potičem ljude da rade. Dat ćemo potpise, potaknuti ljude da se uključe u to.

“Ono što je zločesto i nepošteno je zločesto i nepošteno, ali sam kao predsjednik stranke dužan omogućiti Radiću da se kandidira. Međutim, ono što on nudi je napad na zakladu Ivana Šretera i kolegu Mlinarića. Ovakav politički autogol u životu svom nisam vidio. Meni prepoznatljiv rukopis miriše na obavještajnu strukturu koja ima za cilj držati ratne zločine neriješenim, ratne zločince neprocesuiranim. Lijepo je vidjeti kad stvari isplivaju na površinu” zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.