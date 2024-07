Platila 50 eura za vožnju od par minuta. Taksist: Moram plaćati račune

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Vožnja taksijem od svega nekoliko minuta turistkinju iz Beča koštala je 44 eura. Ukupno, prešla je 1,3 kilometra - od Glavnog kolodvora Zagreb do Autobusnog kolodvora Zagreb.

Skupa vam je vožnja u Zagrebu? Evo kako cijene vožnje taksijem stoje u drugim gradovima Taksisti legalno deru putnike. “Pet kilometara za 10 minuta platila sam 45 eura. Vozač je prokužio da nisam odavde”

“Vozač je dovezao klijenticu sa stražnje strane kolodvora na Strojarskoj cesti, što ne mijenja udaljenost niti produžuje vožnju uz obrazloženje da je prometni kolaps na križanju Branimirove i Držićeve te potraživao 44 eura za uslugu. Nakon što se klijentica pobunila i čak triput uputila zahtjev za računom, taj isti račun za vrijeme te kratke rasprave narastao je na 50 eura”, opisao je za 24 sata član obitelji turistkinje iz Beča.

Oglasio se i taksist.

“Ako je to nerealna cijena, nerealno je da hodamo. Sve cijene vožnje uredno su istaknute na vjetrobranskom staklu. Imam pet tarifa. Što je kraće, to je skuplje. Vožnja po kilometru može biti 30 eura, a može i manja, to je do moje dobre volje. Znam da su cijene previsoke, ali takve su. Moram plaćati sve doprinose, školujem djecu i profesionalni sam vozač. Nerealno je voziti po tri, četiri eura”, izjavio je vozač s 15-godišnjim iskustvom.

Za cijene koje je sam postavio krivi institucije.

“Da su Grad Zagreb ili Ministarstvo prometa limitirali visinu cijene, svi bi se toga držali i ne bi nam palo napamet to kršiti. Problem je i što se izdaje neograničen broj dozvola za taksi prijevoz.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Policija provela akciju nadzora dostavljača i taksista: Evo koliko je prekršaja utvrđeno Pavliček ljut zbog uvođenja Rodne ideologije na Filozofski: Imam sina koji je muško, ne želim da sutra bude žensko