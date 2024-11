Plenković predstavio novu ministricu zdravstva. Objavio što joj je prvi zadatak

Odboru se obratio predsjednik Vlade Andrej Plenković: "Dopustite mi da još jednom izrazim žaljenje zbog situacije u koju je Vladu doveo Vili Beroš. Mi kao Vlada, i ja osobno, snažno osuđuje takvo ponašanje, nitko u Vladi ne dobiva povjerenje i mandat da čini kaznena djela."

Premijer se prvo osvrnuo na izjave zastupnika: "Teza o 30 ministara, ja sam razriješio ministre iz Mosta i izbacio ih iz Vlade s porukom da takva vrsta ponašanja nije dopustiva, predlažem i vama jer ste vi kao SDP-ovci nastojite povezati s Mostom. To je stranka koju u razvijenijim demokracijama ne bi svrstali u stranke upravljanja. Mi smo na vlasti treći mandat, došlo je do osvježavanja ministarske postavke i to je normalno."

"U vremenu dok su obnašali dužnost takvih ima samo troje, nažalost to se događa, nitko nema mandat da radi protuzakonito. Tri nije isto što i 30", dodao je Plenković.

Plenković se osvrnuo i na predsjednika Republike Zorana Milanovića: "Vaš Milanović zatočio je načelnika Glavnog stožera, tri puta kućni pritvor na Pantovčaku. Imate obraza nešto govoriti o tome, a vaš Bauk je, gospodine Krstičević, bojkotirao dolazak glavnoj tajnika NATO-a, iznenađen sam što ste ovdje, mislio sam da ćete i ovo bojkotirati."

Plenković se osvrnuo i na nadležnost EPPO-a i USKOK-a u slučaju Beroš-Petrač: "Hrvatska u svim segmentima vladavine prava bilježi napredak. Borba protiv korupcije postoji ako postoje slučajevi, ako ne postoje, onda je to deklarativna borba. Isti čovjek koji je involviran u ovu aferu, bio je involviran dok je SDP bio na vlasti, i gle čuda tada je isto bilo nekih pitanja, ali ništa, nema postupka. Da nije netko rekao osudimo pojavu, a pustimo naše drugove na miru."

"Ako netko uhiti ministra na dužnosti onda je to borba protiv korupcije", dodao je Plenković.